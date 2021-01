Hrôza pri sánkovaní: Veľké pátranie! Dievčatko (5) sa vybralo na kopec a náhle zmizlo

Ilustračné foto

MOSKVA - Ruská prokuratúra začala vyšetrovať okolnosti, za ktorých v meste Južno-Sachalinsk na ostrove Sachalin na ruskom Ďalekom východe zmizlo päťročné dieťa. Dievčatko sa nakoniec našlo živé - v kanalizačnej šachte, do ktorej sa prepadlo, pretože vstupu do kanalizácie na plánovanom sídlisku chýbal poklop. Oznámila to agentúra Interfax s tým, že dieťa je teraz v starostlivosti lekárov.