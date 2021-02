KORONAVÍRUS Experti WHO: Vakcínu AstraZeneca môžu dostať aj osoby nad 65 rokov

ŽENEVA - Odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v stredu uviedli, že vakcína proti chorobe COVID-19 od konzorcia AstraZeneca/Oxford môže byť použitá v oblastiach, kde sa šíria nové varianty koronavírusu SARS-CoV-2. Zároveň dodali, že ňou môžu byť zaočkované aj osoby staršie ako 65 rokov. Informovala o tom agentúra AFP.

"Berúc do úvahy všetky dostupné údaje, WHO odporúča použitie vakcíny (od Astrazeneca/Oxford) pre osoby vo veku 65 rokov a staršie." uviedla vo svojom odporúčaní 15-členná Strategická poradná skupina odborníkov (SAGE) pri Svetovej zdravotníckej organizácii. SAGE ďalej odporučila použitie tejto očkovacej látky aj v krajinách alebo oblastiach, kde "sú prítomné varianty" koronavírusu. Odborníci tak rozhodli aj napriek výsledkom nedávno zverejnenej štúdie, podľa ktorej vakcína AstraZeneca nezabráni miernemu a stredne závažnému priebehu choroby COVID-19 pri takzvanom juhoafrickom variante koronavírusu SARS-CoV-2.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus novinárom povedal, že zistenia spomínanej štúdie sú "jednoznačne znepokojujúce". Zároveň však poukázal na "niektoré dôležité výhrady" voči štúdii, spočívajúce najmä v malej výskumnej vzorke s iba 2000 účastníkmi. Vyzval preto na ďalší výskum v tejto oblasti. Iní odborníci WHO tiež poukázali na to, že interval použitý medzi podaním obidvoch dávok vakcíny v štúdii bol iba mesiac - čo je oveľa menej, než je optimálny čas potrebný na zvýšenie jej účinnosti.

Niektoré európske krajiny už oznámili, že vakcínou proti koronavírusu od výrobcu AstraZeneca nebudú očkovať ľudí starších ako 65 rokov. Juhoafrická republika (JAR) v nedeľu pozastavila plány na očkovanie svojich zdravotníkov v prvej línii touto vakcínou. Európska agentúra pre lieky (EMA) so sídlom v Amsterdame odporučila podmienečné používanie vakcíny od spoločnosti AstraZeneca v Európskej únii bez stanovenia vekových hraníc. Európska komisia sa tohto odporúčania držala a koncom januára vakcínu takto schválila.