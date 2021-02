Primár pľúcneho oddelenia v Bojniciach: Situácia je ako z hororu, zvažujeme, koho napojíme na ventiláciu

BRATISLAVA - Pandémia na Slovensku je ozajstná katastrofa. Vyzerá ako z hororového filmu. Tieto slová na sociálnej sieti zverejnil primár pľúcneho oddelenia v bojnickej nemocnici Jozef Kubík. Podľa jeho slov sme dospeli do štádia, kedy lekári musia zvažovať, komu dajú šancu na prežitie.

Jozef Kubík, ktorý pôsobí ako primár na pľúcnom oddelení v bojnickej nemocnici, zverejnil na sociálnej sieti status, ktorý doslova naháňa strach. Ide o slová muža, ktorý pandémiu vníma inak, ako bežný človek - realitu má totiž priamo pred očami.

Denne sa stretáva s ťažkými prípadmi aj so smrťou pacientov. A neustále sa meniace opatrenia podľa neho vôbec neprispievajú k zlepšeniu situácie. "Realita je už naozaj taká, že čo sa týka prevzatia pacienta na UPV (umelú pľúcnu ventiláciu, pozn. red.), už musíme naozaj zvažovať, kto je a kto nie je perspektívny. Aj tak je úmrtnosť na UPV okolo 90%!!!" popísal.

Obavy sa naplnili

Podľa Kubíka je situácia na Slovensku úplná katastrofa. Už v minulosti upozorňoval na nekompetentné riadenie pandémie. Jeho najhoršie obavy sa po mesiacoch naplnili. "Ako pneumológ z praxe mám stále pocit, že ľudia, čo riadia boj s pandémiou, si stále neuvedomujú, s čím bojujeme a čo sa vlastne deje," poznamenal.

Prečo sa podľa Kubíka situácia rapídne zhoršila? Po prvej vlne sa podľa slov lekára kompetentní uspokojili, nič neriešili, nepripravovali krajinu na prípadnú druhú vlnu. Počas leta podľa Kubíka nemocnice nedostali žiadnu reálnu podporu.

"V lete sa otvorili dokorán hranice, zrušila sa karanténa po príchode zo zahraničia. Takže si zodpovední ani nevšimli, že druhá vlna už prišla na prelome augusta a septembra. Žiaľbohu si to veľakrát neuvedomili ani kolegovia lekári. Potom to prišlo," napísal.

Fatálna chyba

Opatrenia, ktoré nasledovali, považuje Kubík za zlé, nesúrodé, protichodné, s miliónom výnimiek. "Jednoznačne si myslím, že mal byť zásadný a tvrdý lockdown už v októbri, keď začala krivka infikovaných, ale najmä chorých a hospitalizovaných prudko stúpať," dodal.

Kubík považuje za nezmyselný krok aj celoplošné testovanie. Taktiež upozornil na to, že dohľadávanie kontaktov pozitívnych pacientov išlo do úzadia. Personálne sa to podľa neho ani nedá stíhať. "Znovu však fatálna chyba. Prestali sa tým sledovať cesty šírenia vírusu v populácii," upozornil.

Úrad verejného zdravotníctva SR však tvrdí, že v dôslednom dohľadávaní pokračujú aj naďalej. "S trasovaním pomáhajú regionálnym úradom aj dohodári, vojaci či dobrovoľníci," uvádzajú v príspevku zverejnenom vo štvrtok.

Lockdown - nelockdown

"Osobitne stojí za zmienku lockdown – nelockdown cez vianočné sviatky. Efekt = absolútna nula! To nemalo nič s lockdownom," vyzdvihol ďalej lekár, podľa ktorého aký-taký lockdown prišiel až v januári po sviatkoch.

Za samostatnú kapitolu považuje Kubík aj liečbu pacientov. "Tu treba využiť všetko, čo je dostupné, a čo najskôr. Vo vojne je len jedno pravidlo – prežiť. Každý liek, ktorý sa podá až v čase kritického zhoršenia pacienta je už zväčša neúčinný," predostrel svoje pozorovania.

