USA splnia svoje záväzky: Do konca mesiaca doplatia milióny dolárov, ktoré dlhujú WHO

Antony Blinken

Zdroj: SITA/Carlos Barria/Pool Photo via AP

NEW YORK - Spojené štáty splnia do konca mesiaca svoje záväzky voči Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) vo výške viac ako 200 miliónov dolárov, povedal v stredu americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Informovala o tom agentúra AFP.