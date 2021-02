Pozor na sociálne siete! Ivana (37) prišla o invalidných dôchodok kvôli Facebooku

JIHLAVA - Sociálne siete naozaj nie sú miestom, kde by ste sa mali chváliť so všetkým, čo robíte. Svoje o tom už teraz vie aj Ivana (37), matka troch detí z českej Vysočiny, ktorá sa 14 rokov trápi s ochorením chrbtice a prišla o invalidný dôchodok, keď zdieľala cez Facebook snímky svojich aktivít.

Česká správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) z nich usúdila, že žena problémy s hybnosťou zveličuje. Podľa experta na zdravotné právo Ondreja Dostála je použitie snímok na posúdenie zdravia diskutabilné. Prípad opísal český denník MfDnes.

Žene sa rúca chrbtica a medzistavcové platničky jej škrtia nervy. Teraz je na rodičovskej dovolenke. Pôvodne mala ČSSZ pracovnú schopnosť zníženú o 35 percent, neskôr len o 30. Proti rozhodnutiu sa odvolala, ale podľa posudkového lekára je jej pracovná schopnosť znížená len o 20 percent. Dokladal to fotografiami z facebooku z otužovania, plesu či púte do Lúrd.

Ilustračné foto Zdroj: pixabay.com

Podľa ČSSZ je to oprávnený postup, keď chce lekár objektívne zistiť, ako postihnutie človeka obmedzuje. Dostál naopak upozornil na to, že snímky na facebooku nemusia byť aktuálne, môže na nich byť dokonca niekto iný, takže by mal lekár ženu predovšetkým sám vyšetriť, čo sa nestalo.

"Facebook nie je platforma na zisťovanie stavu človeka. Je to absolútne neprijateľné," uviedol predseda Národnej rady osôb so zdravotným postihnutím Václav Krása. Ľudia podľa neho majú trvať na zdravotnej prehliadke.