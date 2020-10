Pozor! Veľké pátranie po neznámom mužovi z MHD: Rúška neboli prekážkou! Mladú ženu opantal jeho pohľad

Toto je príbeh ako z romantického filmu. V autobuse, ktorý smeroval z bratislavských Dlhých Dielov sa viezol on a ona. Obaja mali na tvárach rúška, no pohľady sa im napriek tomu stretli.

„Srdce sa mi rozbúchalo, alebo zastalo. Ani sama neviem. Jednoducho v tej chvíli zastal čas. Pozerali sme na seba a ja som cítila, ako jeho pohľad preniká až k mojej duši," znie úryvok z poviedky, ktorú napísala neznáma dievčina po tom, ako pred dvoma mesiacmi stretla osudového mladíka v spoji číslo X33. Odvtedy vraj chodí každý deň rovnakým autobusom. Jej kamarátka sa rozhodla, že je pomôže ukončiť trápenie a situáciu zobrala do vlastných rúk. Uverejnila príspevok v skupine Dlhé Diely na sociálnej sieti Facebook.

"Kamoška hľadá chalana, s ktorým sa viezla v auguste v buse a padli si do oka, no ona to nedala na sebe poznať. Odvtedy chodí kaźdý deň tým istým busom, aby ho stretla, ale nedarí sa. Napísala k tomu aj poviedku, pridávam nižšie. Ak si sa spoznal, ozvi sa na mail. Ak to nie si ty, prosím, zdieľaj, nech sa nájdu," napísala kamarátka a pridala aj poviedku s príznačným názvom Chlapec z autobusu.

Zdroj: FB/Dlhé Diely

Náhoda?

Žena, ktorá túži opäť stretnúť svojho osudového cudzinca, napísala o tom dni aj poviedku. Zrejme na jeho oči a vlasy nevie zabudnúť.

"Dostával sa hlbšie a hlbšie. Moje oči zatlačili slzy, ktoré chceli vyvrieť na povrch. Ukrývali čistú pravdu a úprimnosť, ktorej by sa chlapec z autobusu nedokázal brániť. Možno ho podceňujem, ale viem, že všetko potrebuje čas. A tak aj on, aby vedel, že po 6 minútach sedenia vedľa neho som ho jednoducho chcela vidieť znova. Tento moment ma vydesil. A hoci viem, že v skutočnosti išlo o sekundy, v mojom svete to bolo nekonečno času, kedy sa pohľadom dostával k mojej duši. V panike som odvrátila zrak. A kto vie. Možno keby som to neurobila, skočí späť do autobusu a vypýta si moje číslo. Alebo ma vytiahne z autobusu a príbeh si vyvíjal úplne inak," napísala o princovi z autobusu.