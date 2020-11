FOTO Zvrhlosti na palube lietadla: Na sociálnej sieti fungoval mysteriózny účet, ktorý ponúkal sex!

Upozornil na to zahraničný portál Metro. Účet pritom na sociálnej sieti Facebook stále funguje. Istá žena, ktorá zrejme pracuje v radoch British Airways sa rozhodla si zrejme počas pandemického obdobia trochu "prilepšiť", a to nelegálne. Rovnako sa obrázky šírili aj ostatnými sociálnymi sieťami ako Facebook.

Anonymná prezývka a dráždivé fotografie

Mysteriózna žena vytvorila na sieťach nick s názvom AirHostess71, kde pravidelne uverejňuje horúce fotografie z palúb lietadiel spomínanej spoločnosti. Zábery však nevešala na nástenku len tak, ale za účelom sexuálnych služieb.

Zvrhlé služby

Pri fotkách to nekončí. Žena podľa všetkého za 25 libier ponúkala pár použitej spodnej bielizne či osobné stretnutie v metropole Británie za 50 libier. To, čo však leteckú spoločnosť zalarmovalo, bolo to, že žena ponúkla naozaj netradičný návrh, pričom by zákazníkom ponúkla sexuálne služby, a to priamo na palube jedného z lietadiel. "Ak sa chceš pobaviť na "dospelácky štýl" priamo na palube, všetko čo musíš urobiť je len to, aby si mi dal určitý obnos peňazí a poskytnem ti úplne nový zážitok v závislosti na tvojej voľbe," píše sa v jednej z ponúk, ktorú istá žena napísala.

Z voľby zážitku si mohli "zákazníci" evidentne vybrať aj pri popisoch jednotlivých príspevkov s dráždivými obrázkami.

Leteckej spoločnosti došla trpezlivosť

Je zjavné, že letuška písala príspevky takým štýlom, aby medzi pracovným personálom nespôsobila akékoľvek podozrenia, no prerátala sa. Teraz nastupuje samotná British Airways, ktorá spustila interné vyšetrovanie. "Očakávame len ten najvyšší štandard, čo sa týka správania našich zamestnancov, a to po celú dobu práce. Tieto správy sú teraz predmetom vyšetrovania," uviedol v stručnom stanovisku hovorca British Airways.