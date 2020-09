Kontroverzná poslankyňa OĽaNO: Kvôli FOTO čelí kritike! Je to vrcholne nevhodné

Viacerí politici na Slovensku vrátane prezidentky si v stredu pripomenuli Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Poslankyňa Romana Tabak nebola výnimkou. Na sociálnej sieti zverejnila status, ku ktorému pridala fotografiu. Práve táto fotografia vyvolala v ľuďoch pohoršenie. Poslankyňa sa neskôr ospravedlnila.

Fotka terčom kritiky

"Dnešný deň si pripomíname ako spomienku na obete holokaustu. Slovenská vláda zaplatila 500 ríšskych mariek za deportáciu každého Žida do koncentračných táborov," napísala na sociálnej sieti Facebook, ktorá sa podľa svojich slov počas štúdia v New Yorku som sa stretla s viacerými Židmi, ktorí jej hovorili príbehy predkov počas 2. svetovej vojny. "Veľmi s touto komunitou súcitím a aj to je jeden z dôvodov, kvôli ktorému som dala svojmu synovi židovské meno Isaac," napísala.

K statusu pripojila fotografiu, ktorá sa stala predmetom kritiky. Ide o fotku z roku 2014. "Text je dobrý, treba si tieto udalosti pripomínať, ale tá foto je nevkusná a nevhodná," napísal Tomas.

Zdroj: Facebook

Ďalší z diskutujúcich tiež podotkol, že mu nič nevadí, len fotka. "Akože, tá baba je fakt pekná, ale tá fotka sa podľa mňa nehodí k emotívnemu textu o holokauste," napísal. "To, že je fotka z 2014 je jedna vec... ale že ste za šesť rokov nedospeli k takej sebareflexii, že by ste vedeli zhodnotiť, že sa to jednoducho nehodí pridať takúto fotku, je neuveriteľné," napísala Kaja. Pod statusom a fotkou je ešte niekoľko podobných komentárov. Nájdu sa však aj takí, ktorým to vyslovene nevadí.

Zdroj: Facebook

Poslankyňa sa ospravedlnila

Po týchto komentároch poslankyňa aktualizovala status a ospravedlnila sa. "Ospravedlňujem sa, ak niekoho fotka pohoršuje, ale je to jediná fotka z miesta múzea holokaustu v Berlíne, kde som bola počas leta hrať nemeckú tenisovú ligu. Cieľom nie je nikomu sa vysmievať, práve naopak. Múzeum v podzemí vo mne vyvolalo silné emócie, kde boli popísané osudy z rôznych krajín, ktoré boli deportované do koncentračných táborov. Ďakujem za pochopenie," dodala.