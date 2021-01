KORONAVÍRUS Výrobcovia vakcín musia plniť svoje sľuby o dodávkach pre EÚ, hovorí Von der Leyenová

Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová

Zdroj: SITA/AP/John Thys

BRUSEL - Farmaceutické spoločnosti vyrábajúce vakcíny proti COVID-19, ktoré v roku 2020 ťažili z obrovských investícií zo strany EÚ, musia dodržať svoje sľuby a plniť si povinnosti. Odkázala to v utorok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v súvislosti s oznámením niektorých výrobcov vakcín, že ich dodávky do EÚ budú meškať. Uviedla to tlačová agentúra AFP.