KORONAVÍRUS EÚ chce sprísniť opatrenia pre cestujúcich prichádzajúcich z tretích krajín

"Situácia v Európe v súvislosti s novými variantmi koronavírusu SARS-CoV-2 si vyžaduje, aby EÚ prijímala náročné, no nevyhnutné rozhodnutia," uviedla v tejto súvislosti predsedníčka EK Ursula von der Leyenová na Twitteri.

Podľa jej slov sa EÚ musí chrániť a zabrániť cestovaniu, ktoré nie je nevyhnutné. To sa týka cestovania z tretích krajín do EÚ aj v rámci Únie. EK už predtým predstavila aj návrhy opatrení, ktoré ovplyvnia voľný pohyb v EÚ.

Von der Leyenová však zdôraznila, že sa treba vyhnúť zatváraniu hraníc a zabezpečiť plynulý tok tovarov na jednotnom trhu EÚ. "Ľudia musia mať viac ako kedykoľvek predtým prístup k základným tovarom ako sú potraviny alebo lieky," uviedla.

Pre cestujúcich prichádzajúcich z krajín mimo EÚ, kde sa objavil nový variant koronavírusu, by mali členské štáty systematicky zaviesť na 14 dní prísne opatrenia vrátane izolácie či dohľadávania kontaktov infikovaných. Osoby prichádzajúce do EÚ budú musieť vyplniť formulár pre lokalizáciu cestujúcich a preukázať sa negatívnym výsledkom testu vykonaným ešte pred začiatkom cesty, a nie starším ako 72 hodín.

Občania krajín EÚ, ako i ľudia dlhodobo žijúci v týchto krajinách a ich rodinní príslušníci by mali mať možnosť nechať sa otestovať po príchode. Povinné testovanie môžu jednotlivé členské krajiny kombinovať i s požiadavkou karantény či trasovania kontaktov nakazených osôb, ako aj s dodatočným testovaním v priebehu 14 dní po príchode. Výnimky budú môcť byť zavedené napríklad pre transport tovaru a cezhraničných pracovníkov - tí sa nebudú musieť preukazovať PCR testom; postačovať by mal negatívny výsledok antigénového testu.

Pri rozhodovaní o tom, či sa majú obmedzenia pre cestovanie z mimoeurópskej krajiny do EÚ zrušiť, by sa mal brať do úvahy celkový počet nových prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov za posledných 14 dní, ktorý by nemal byť vyšší ako 25. Počet vykonaných testov na 100.000 obyvateľov za posledných sedem dní by mal byť vyšší ako 300 a celková miera pozitivity z otestovaných za týždeň by nemala byť vyššia ako štyri percentá.

Príslušný návrh EK musí ešte posúdiť Rada EÚ. Už v pondelok ho prediskutovali šéfovia diplomacií krajín EÚ na zasadnutí v Bruseli. Po schválení návrhu bude na členských štátoch, aby sprísnené opatrenia implementovali.