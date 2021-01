KORONAVÍRUS Krajiny EÚ majú úlohu zaočkovať do leta 70 percent dospelej populácie

Ilustračné foto

BRUSEL - Európska komisia (EK) vydala v utorok oznámenie, v ktorom vyzýva členské štáty EÚ, aby urýchlili proces očkovania v celej Únii: do marca by malo byť zaočkovaných najmenej 80 percent ľudí vo veku nad 80 rokov a 80 percent zdravotníckych a sociálnych pracovníkov. Do začiatku leta 2021 by členské štáty mali zaočkovať minimálne 70 percent dospelej populácie.