Poľsko zriadi mobilné miesta na očkovanie proti KORONAVÍRUSU

"Mobilné vakcinačné stanovištia budú rozmiestnené v jednotlivých obciach na prelome januára a februára," vyjadril sa Müller v rozhovore pre poľskú komerčnú televíziu Polsat News. Do Poľska dorazilo v pondelok 300.000 dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje. Ešte v priebehu dňa mali byť distribuované do viacerých nemocníc v krajine, informoval tamojší premiér Mateusz Morawieczki. Týmito vakcínami budú prioritne zaočkovaní zdravotníci, ktorí v Poľsku spadajú do kategórie nazvanej "skupina nula," priblížil hovorca poľskej vlády.

Očkovanie občanov "skupiny jeden", ktorá zahŕňa dôchodcov, učiteľov a uniformovaných štátnych zamestnancov, sa má začať 15. januára. V rovnaký deň má byť spustená telefónna linka, prostredníctvom ktorej sa budú môcť ďalší občania objednať na termín očkovania.

Poľsko v pondelok zaznamenalo ďalších 3211 prípadov koronavírusu SARS-CoV-2 a 29 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19, píše PAP. Celkový počet prípadov nákazy od začiatku pandémie dosiahol 1.261.010 a 27.147 osôb zomrelo.