Do Poľska dorazila ďalšia dodávka vakcín proti KORONAVÍRUSU

S potvrdenou koronavírusovou infekciou je hospitalizovaných 17.130 ľudí, ďalších 132.060 je v karanténe, 6465 osôb je pod sanitárno-epidemiologickým dohľadom. Z nákazy sa doteraz zotavil milión 69.554 ľudí. V Poľsku - podobne ako aj v ďalších štátoch EÚ - sa 27. decembra začalo s očkovaním proti chorobe COVID-19, pričom medzi prvými zaočkovanými boli pracovníci zdravotníckych služieb. Spravodajský portál TVN24.pl informoval, že v pondelok ráno dorazila do Poľska ďalšia zásielka vakcín proti koronavírusu.

Vedúci kancelárie predsedu vlády a splnomocnenec vlády pre vakcinačný program Michal Dworczyk uviedol, že do Poľska bolo prepravených 360.000 dávok vakcíny spoločností Pfizer a BioNTech. Prezident poľskej agentúry pre hmotné rezervy Michal Kuczmierowski v pondelok v programe televízie TVN24 vysvetlil, že z jednej injekčnej ampulky bude odobratých šesť, nie päť dávok vakcíny. Kuczmierowski poznamenal, že dostupnosť vakcíny tým stúpne o 20 percent.

"Táto zmena zvyšuje počet vakcín, ktoré máme k dispozícii," uviedol. Dodal, že Poľsko bude postupovať na základe odporučenia ministerstva zdravotníctva a skúseností z iných krajín, aj keď Európska lieková agentúra (EMA) v tejto veci ešte nevydala oficiálne stanovisko. Agentúra PAP pripomenula, že v Poľsku platia od 28. decembra do 17. januára obmedzenia pohybu ľudí a podnikateľských aktivít. V praxi to znamená, že po vianočných a novoročných sviatkoch sú zatvorené hotely i lyžiarske strediská a svahy. Zavreté sú všetky nákupné centrá, ako aj telocvične, fitnes centrá a akvaparky. Výnimku majú obchody s potravinami, kníhkupectvá a predajne tlače, ako aj lekárne. Otvorené zostávajú i veľké samostatne stojace obchody s nábytkom. Reštaurácie majú povolený iba predaj so sebou alebo formou donášky.