Zdravotné poisťovne bilancujú: Prvá vlna pandémie sa zvládla, inak bol tento rok sklamaním

Podľa jeho slov zvládnutie prvej vlny pandémie bolo niečím, na čo môže byť slovenská spoločnosť určite hrdá. "Národ ukázal, že sa vie zomknúť pre dobrú vec - ochranu najohrozenejších, prijať na určitý čas aj tvrdé obmedzenia. Áno, mali sme aj kopec šťastia, čo však neznižuje úspech prekonania prvej vlny," povedal.

Správnym krokom bolo podľa Kultana aj rýchle a bezproblémové zavedenie telemedicínskych služieb a rovnako aj ich zlegalizovanie počas prvej vlny pandémie. Podľa jeho slov sa ukázalo, že nových postupov v zdravotníctve sa netreba báť. Pandémia nového koronavírusu však podľa šéfa najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne ukázala biedny stav nášho zdravotníctva. „Naplno sa to ukázalo v čase, kedy sme pri porovnaní s okolitými krajinami museli mať tvrdšie opatrenia, lebo inak by nemocnice skolabovali,“ tvrdí.

Zdroj: SITA

Prevzatie vedenia krajiny v čase najväčšej pandémie za posledných sto rokov je podľa Kultana veľmi zložité. "V tomto sektore už pôsobím dosť dlho, zažil som viaceré vedenia rezortu, pracoval som aj pre štát, no ešte nikdy som nezažil takú absenciu komunikácie a odbornej debaty, ako je tomu dnes," poznamenal. Generálny riaditeľ ZP Dôvera taktiež uviedol, že ho neprekvapuje, že si vedenie Ministerstva zdravotníctva SR zasadlo na súkromné zdravotné poisťovne. Tvrdí, že má na to svoje "politické" dôvody. Prekvapilo ho však, že ministerstvo ignoruje aj zástupcov pacientov, lekárov, nemocníc a mnohých ďalších.

Dodal, že výsledkom je chaos, žiadna koncepcia, narýchlo prijímané a pre slovenské zdravotníctvo a slovenských pacientov vyslovene škodlivé zákony. Rovnako je výsledkom aj podfinancované zdravotníctvo. "Namiesto transparentnej odbornej debaty a férovej pomoci všetkým zdravotníkom sa však štát bez diskusie rozhodol poskytnúť 200 miliónov eur štátnej zdravotnej poisťovni a takmer 800 miliónov len svojim vybraným nemocniciam," uzavrel Kultan s dôvetkom, že na podporu všetkých ostatných toho veľa nezostalo.

Výzvou pre Union bolo zabezpečenie starostlivosti cez pandémiu

Najväčšou výzvou v roku 2020 pre zdravotnú poisťovňu (ZP) Union bolo zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov v čase pandémie nového koronavírusu. V bilancii roka z pohľadu súkromnej zdravotnej poisťovne to povedala jej hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Ako priblížila, proaktívne prijali viacero opatrení, ktorými sa snažili poskytovateľom pomôcť ľahšie zvládnuť danú situáciu. „Napríklad sme zaviedli rizikové príplatky pri výkonoch bronchoskopie a gastroskopie, systém automatického zakapitovania, bezlimitné prostredie pre jednodňovú chirurgiu a ako mimoriadne efektívne sa ukázalo naše opatrenie bezlimitného prostredia pre ADOS, pretože opatrovateľky významne odľahčili preťažený zdravotnícky systém,“ priblížila.

Zdroj: SITA/AP Photo/Oded Balilty

Súkromná zdravotná poisťovňa zaznamenala výrazný výpadok príjmov zo strany ekonomicky aktívnych osôb, no napriek nižšej výkonnosti hradila faktúry lekárom a nemocniciam v doterajších alebo vyšších cenách, prípadne paušálmi. Podľa hovorkyne ich ešte čakajú úhrady odloženej zdravotnej starostlivosti.

Ďalšou veľkou výzvou nielen tohto, ale aj budúceho roka preto pre ZP Union sú financie. Podľa Dupaľovej Ksenzsighovej sa tento rok potvrdilo, že nový spôsob platby za poistencov štátu nie je dobrý a priniesol pri výpadku príjmov od ekonomicky aktívnych poistencov deficit v zdrojoch určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Tvrdí, že bez stabilného financovania a systémových zmien nie je možné dlhodobo fungovať.

Nedávno prijatý štátny rozpočet pre zdravotníctvo na budúci rok podľa ZP Union znova vážne ohrozuje zdravotnú starostlivosť pre pacientov. "Ako najväčší problém vnímame, že plánované príjmy z odvodov od ekonomicky aktívnych osôb nezohľadňujú vplyv pandémie, ani očakávaný výpadok súvisiaci so stagnáciou miezd a vývoja zamestnanosti. Zároveň s veľmi nízkymi platbami štátu za svojich poistencov to spôsobí, že v zdravotníctve budú chýbať ďalšie stovky miliónov eur," povedala Dupaľová Ksenzsighová.

Zdroj: SITA/Tomáš Benedikovič

Ako dodala, súkromnú ZP mrzí, že súčasná vláda dlhodobo nekomunikuje v dôležitých a strategických veciach nielen so zdravotnými poisťovňami, ale ani so všetkými segmentmi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotníckym personálom a ani so zástupcami pacientov. "Veríme, že zlepšením komunikácie so všetkými segmentmi trhu ako aj dlhodobým stabilným systémom financovania je možné zdravotníctvo posunúť k lepšej kvalite v prospech nás všetkých, ktorí sme, alebo v krátkej dobe môžeme byť aj pacientmi," uzavrela.