KORONAVÍRUS Nezaočkované osoby vo Veľkej Británii môžu čeliť obmedzeniam v bežnom živote

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

LONDÝN - Ľudia žijúci v Británii, ktorí sa odmietnu dať zaočkovať voči novému druhu koronavírusu, môžu v budúcnosti čeliť obmedzeniam v bežnom živote: reštaurácie, bary, kiná či športové strediská im možno neumožnia vstup do svojich priestorov. Povedal to v pondelok Nadhim Zahawi, predstaviteľ britskej vlády poverený distribúciou vakcín, informuje denník The Guardian.