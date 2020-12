Výnimočný prípad v Česku: Matka odmietla zaočkovať zranenú dcérku (10), nečakaný verdikt súdu

Podľa portálu ČT24 matka zvykne so svojimi deťmi chodiť ku koňom pravidelne, no minulý týždeň došlo k úrazu, kedy jedno zo zvierat koplo jej desaťročnú dcéru. Privolaná záchranka zobrala obe do nemocnice, kde dievčatko podstúpilo vyšetrenie hlavy, röntgen a nasledovalo nutné akútne liečenie. Lekárov však prekvapilo, keď matka odmietla očkovanie proti tetanu, rovnako ako všetky ďalšie očkovania u všetkých potomkov.

"Je to proti môjmu bytostnému presvedčeniu a pre mňa sa to rovná vražde. Robili tam na mňa nátlak, pani doktorka so mnou riešila, že sa to očkovanie musí dať za každú cenu," popísala situáciu matka, ktorá podpísala z nemocnice reverz a s dcérou odišla. O priamom ohrození života pri prepustení lekárka v správe nepísala.

Nemocnica o tom informovala príslušný sociálny úrad a ten zase Okresný súd v Českom Krumlove, ktorý vydal predbežné opatrenie a v uznesení uviedol, že "vzhľadom na situáciu a prístup matky sa nemocnici javí neplnoletá ako dieťa priamo ohrozené na živote a zdraví v dôsledku možnej manifestácie tetanu." Podľa podpredsedu súdu Jana Montaga boli naplnené všetky zákonné podklady a dôvody preto, aby vyhovel návrhu a rozhodol o odovzdaní dieťaťa do nemocničného zariadenia.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Za matkou prišli na druhý deň po úraze zástupcovia zodpovedných orgánov, no tá sa rozhodla, že im dcéru nevydá. Polícia prehľadala celý dom aj s pivničnými priestormi, ale dieťa nenašla a matka odmietla povedať, kde ho ukrýva. "Ide zrejme o prvý podobný prípad v Česku, kedy je nariadené odobratie dieťaťa kvôli očkovaniu," uvádza ČT24. Nečakaná situácia nenechala chladnou ani tamojšiu splnomocnenkyňu pre ľudské práva, ktorá sa chce stretnúť s ministerkou práce a sociálnych vecí aj spravodlivosti. Situáciu môže ešte zmeniť odvolanie na Krajskom súde v Českých Budějoviciach, ktorý musí do 7 dní verdikt potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť.

Skúsenosti odborníkov

"Dieťa, ktoré bolo zranené koňom a nebolo očkované proti tetanu. Áno, musí sa očkovanie zaistiť. Trest, že dieťa kvôli tomu odoberú matke, sa mi zdá trošku silný," dodal český pediater Miloš Velemínský, ktorý tvrdí, že za desiatky rokov praxe sa s niečím podobným nestretol.

Českobudějovická pediatrička Ivana Borovková však má inú skúsenosť. "Či tú chorobu dostane, alebo nie, to nikto nevie. Rozhodne ale nie je na mieste v takej situácii niečo podobné vymýšľať. K očkovaniu po podobnom incidente skrátka musí dôjsť," uviedla pre idnes.cz s tým, že "v poslednej dobe je čím ďalej väčší hit, že rodičia odmietajú očkovať svoje deti. Narážame na to pravidelne. Často ide o ľudí bez akéhokoľvek zdravotníckeho vzdelania, ktorí týmto veciam nerozumejú". Dodala, že sa to rodičom snaží vysvetľovať, ale je pri tom potrebná veľká miera tolerancie a trpezlivosti.

Ilustračné foto Zdroj: Thinkstcock.com

Čo je tetanus?

Tetanus je nebezpečné neprenosné ochorenie, ktoré spôsobuje baktéria Clostridium tetani, ktorá sa dostáva do tela pri poranení kože a znečistení rany. Spóry sa nachádzajú v tráviacom trakte bylinožravcov a s výkalmi a hnojením sa dostávajú do pôdy. Ochorenie postihuje nervový systém a vyvoláva silné, extrémne bolestivé kŕče svalstva. Ak neurotoxín ochromí dýchacie svaly alebo srdce, môže zapríčiniť smrť. Najdôležitejšou súčasťou prevencie je plošné očkovanie, vďaka ktorému sa ochorenie v našich končinách vyskytuje iba zriedkavo.