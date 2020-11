WHO chce urobiť všetko pre objasnenie pôvodu KORONAVÍRUSU

"Chceme zistiť pôvod (vírusu) a urobíme všetko pre to, aby sme na to prišli," povedal novinárom šéf WHO Tedros Ghebreyesus. Okrem toho vyzval kritikov, ktorí WHO obviňujú z toho, že celé vyšetrovanie ponechala v rukách Číny, aby prestali túto tému politizovať. "Pozícia WHO je veľmi, veľmi jasná. Musíme poznať pôvod tohto vírusu, pretože nám môže pomôcť zabrániť budúcim epidémiám," uviedol Tedros. WHO už mesiace pracuje na vyslaní tímu medzinárodných odborníkov do Číny, ktorí by preskúmali pôvod nového koronavírusu a spôsob, akým sa vírus prvýkrát preniesol zo zvierat na ľudí.

Organizácia vyslala v júli do Pekingu skupinu špecialistov, ktorá pripravila základy medzinárodného vyšetrovania. Zostáva však nejasné, kedy by mohol do Číny vycestovať väčší tím vedcov s cieľom vykonať epidemiologické štúdie, ktoré by sa pokúsili identifikovať prvé prípady nákazy u ľudí a pôvodný zdroj infekcie. Minulý týždeň riaditeľ programu núdzových operácií WHO Michael Ryan uviedol, že organizácia dúfa v "čo najskoršie" vyslanie medzinárodného tímu do Wu-chanu.

Americká administratíva v posledných mesiacoch opakovane kritizovala reakciu WHO na pandémiu a jej údajnú podriadenosť voči Pekingu. Prezident Trump nariadil Spojeným štátom vystúpiť na budúci rok z organizácie, ktorú financovali a podporovali celé desaťročia.

Kritici tiež vyjadrili znepokojenie nad tým, že WHO údajne umožnila Číne diktovať podmienky medzinárodného vyšetrovania pôvodu vírusu, ktorý prvýkrát zaznamenali v čínskom meste Wu-Chan koncom minulého roka. Na toto ochorenie odvtedy zomrelo viac ako 1,46 milióna ľudí a takmer 63 miliónov sa nakazilo.