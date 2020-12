Vakcíny proti KORONAVÍRUSU možno podmienečne zaregistrujú do niekoľkých týždňov

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/AFP - Tobias Schwarz

BRATISLAVA - Podmienečnú registráciu pre vakcíny proti novému koronavírusu možno vydajú už o niekoľko týždňov. V prípade vakcíny BNT162b2 od konzorcia BioNTech - Pfizer by to mohlo byť 29. decembra a v prípade vakcíny Moderna Covid-19, známej aj ako mRNA1273, od spoločnosti Moderna Biotech Spain by to mohlo byť 12. januára 2021.