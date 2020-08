Lukašenko straší podporou Moskvy, v uliciach sa píše história: FOTO Odíď diktátor, odkazuje ľud

Od vyhlásenia výsledkov nedeľných volieb sa v Bielorusku konajú protestné akcie, na ktorých dochádza k potýčkam medzi ich účastníkmi a bezpečnostnými zložkami.

Alexandr Lukašenko Zdroj: SITA/AP Photo/Sergei Grits

Demonštranti nesúhlasia so zverejnenými výsledkami prezidentských volieb, podľa ktorých s veľkou prevahou zvíťazil dlhoročný prezident Alexandr Lukašenko. Polícia počas násilných zásahov voči protestujúcim zatkla vyše 6700 ľudí. Stovky osôb utrpeli zranenia a predstavitelia Bieloruska potvrdili dve úmrtia počas nepokojov.

Samotný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko svojich podporovateľov na nedeľňajšom zhromaždení v Minsku vyzval, aby bránili nezávislosť krajiny. Informovali o tom agentúry AP a AFP.

Zdroj: TASR/Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP

"Nezavolal som vás sem preto, aby ste bránili mňa, ale aby ste po prvý raz za štvrťstoročie bránili svoju krajinu a jej nezávislosť," povedal Lukašenko pred svojimi podporovateľmi.

Účastníci počas čakania na príchod prezidenta skandovali pokriky ako "Majdan sa neuskutoční", odkazujúc na revolúciu na susednej Ukrajine z roku 2014.

Podľa prezidentovej tlačovej služby sa na jeho zhromaždení zúčastnilo 50.000 ľudí, avšak reportér agentúry AFP toto číslo odhadol na 10.000. Lukašenko taktiež trval na tom, že minulotýždňové voľby, v ktorých si oficiálne s veľkým náskokom (80 percent hlasov) zaistil víťazstvo, boli legitímne. Opozícia ich pokladá za zmanipulované a Lukašenkovo znovuzvolenie neuznáva.

Na snímke pohľad cez bieloruskú vlajku na stúpencov bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Zdroj: TASR/AP Photo/Sergei Grits

Kým Lukašenko rozprával, desaťtisíce ľudí sa v Minsku zišli na "Pochode za slobodu", ktorý iniciovala opozícia, aby sa na prezidenta po týždni protestov aj naďalej vyvíjal nátlak.

Just unbelievable scenes in Minsk as a huge crowd chants “Resign!” via @Belsat_TV pic.twitter.com/09obiTSPxk

Podľa reportéra agentúry AFP sa mohlo v uliciach zísť až 100.000 protestujúcich ľudí. Účastníci skandovali "Odíď!" a pochodovali centrom metropoly.

Zdroj: TASR/AP

Stúpenci opozície vychádzajú do ulíc každý deň od prezidentských volieb z 9. augusta, ktoré boli podľa nich zmanipulované.

Zdroj: TASR/AP

Obete teroru: Na snímke žena drží fotografiu protestujúceho, ktoré zbila polícia počas zhromaždenia 15. augusta 2020 v Minsku. Zdroj: TASR/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Ruský prezident Vladimir Putin medzičasom v nedeľu znova telefonoval s bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom a potvrdil mu, že Moskva je pripravená poskytnúť Minsku pomoc pri "riešení problémov", a to na základe zmluvy o Zväzovom štáte Ruska a Bieloruska i v rámci regionálnej bezpečnostnej a obrannej zmluvy. Oznámila to tlačová služba Kremľa, informuje agentúra TASS.

Astonishing scenes of opposition rally in Minsk. I’d be surprised if Moscow still thinks Lukashenko is saveable. pic.twitter.com/DuTUyu9Fms