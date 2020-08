Pompeo sa stretol s Netanjahuom: Dúfa, že s Izraelom nadviažu vzťahy aj ďalšie arabské štáty

JERUZALEM - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v pondelok ocenil normalizáciu vzťahov Izraela so Spojenými arabskými emirátmi (SAE) a dúfa, že príklad SAE budú nasledovať aj ďalšie arabské krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.

"Veľmi dúfam, že sa pridajú aj ďalšie arabské štáty," povedal Pompeo novinárom v Jeruzaleme po rokovaniach s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Netanjahu uviedol, že dohoda so SAE, ktorú sprostredkoval americký prezident Donald Trump, "je prínosom pre mier a regionálnu stabilitu". "Myslím, že to predznamenáva novú éru, v ktorej by sa mohli pridať aj ďalšie národy," dodal.

Pompeo hovoril o príležitosti, ktorá čaká na budúcich partnerov, "aby spolupracovali a uznali Izraelský štát". Šéf americkej diplomacie pricestoval do Izraela v pondelok, kde odštartoval svoju päťdňovú návštevu Blízkeho východu zameranú na normalizáciu vzťahov židovského štátu so SAE. Pompeo navštívi aj Sudán, Spojené arabské emiráty a Bahrajn.

Zdroj: SITA/AP/Jeff Chiu

Izrael a SAE minulý štvrtok oznámili, že dosiahli dohodu o nadviazaní diplomatických stykov. Ako prvý o nej informoval americký prezident Donald Trump, keďže dohodu sprostredkovali Spojené štáty. Delegácie Izraela a SAE by mali dohodu podpísať v priebehu najbližších troch týždňov v Bielom dome.

Týkať by sa mala takisto zavedenia priamych letov, bezpečnosti, telekomunikácií, energetiky, cestovného ruchu a zdravotníctva. Obe krajiny tiež nadviažu spoluprácu v boji proti pandémii koronavírusu.