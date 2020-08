FOTO V Bratislave aj Prahe sa protestovalo: Ľudia nesúhlasia so situáciou v Bielorusku

Poslankyňa Národnej rady SR Monika Kozelová (OĽANO) prečítala na zhromaždení vyhlásenie 67 poslancov parlamentu a niektorých europoslancov. Tí odmietajú "výsledky zmanipulovaných prezidentských bieloruských volieb, odsudzujú násilie na občanoch, vyjadrujú podporu demokratickým silám a vyzývajú režim prezidenta Alexandra Lukašenka, aby zastavil násilie na ľuďoch a umožnil konanie slobodných a férových volieb".

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) odkazuje Bielorusom, aby vydržali. Poznamenal, že dnes nemôže Slovensko nič viac pre slobodné Bielorusko spraviť, ako to, čo teraz robí. "Je to na nich, je to ich vojna o slobodu a dôstojnosť, o Európu, ale môžeme dať najavo, že sme dnes v tejto chvíli Bielorusmi, že sme na ich strane, že sme to všetko prežili a že sa to dá vyhrať," povedal Budaj.

Od vyhlásenia výsledkov nedeľných (9. 8.) volieb sa v Bielorusku konajú protestné akcie, na ktorých dochádza k potýčkam medzi ich účastníkmi a bezpečnostnými zložkami. Demonštranti nesúhlasia so zverejnenými výsledkami prezidentských volieb, podľa ktorých s veľkou prevahou zvíťazil dlhoročný prezident Alexandr Lukašenko.

Protestovalo sa aj v Prahe a Plzni

Viac než 400 ľudí sa v sobotu popoludní zhromaždilo v Prahe na demonštrácii proti súčasnej situácii v Bielorusku, ktorú vyvolali minulotýždňové prezidentské voľby v tejto krajine. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz.Účastníci demonštrácie sa zišli pred sídlom českej Národnej knižnice, odkiaľ sa vydali na pochod mestom. Ľudia niesli transparenty v češtine, angličtine i ruštine s nápismi ako "Lukašenko nie je náš prezident" alebo "Zastavme násilie". Mnohí účastníci niesli historické bieloruské vlajky.

Podporu Bielorusku vyjadril na Twitteri i primátor Prahy Zdeněk Hřib. "Stojíme za slobodným Bieloruskom," napísal. Praha je podľa neho útočiskom mnohých žiadateľov o azyl, ktorí tam našli lepšie zázemie na život. "Ďaleko lepšie by ale bolo, keby ľudia mohli žiť slobodne vo svojich krajinách a nemuseli utekať za slobodou inam," napísal. Demonštrácie sa podľa iDNES.cz konali i v ďalších českých mestách.

Vedenie mesta Plzeň sa rozhodlo podporiť demonštrantov v Bielorusku a v sobotu o 12.00 h vyvesilo na budove radnice bieloruskú vlajku. Na mieste bola podľa iDNES.cz i skupina bieloruských študentov, ktorí v Plzni študujú. V Českej republike sa v nedeľu majú uskutočniť dva ďalšie protesty na vyjadrenia solidarity s demonštrantami v bieloruských mestách, pripomína iDNES.cz. Zhromaždenia sa budú konať na Staromestskom námestí v Prahe a na Dominikánskom námestí v Brne o 18.00 h.