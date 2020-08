Srdcervúce slová matky zhoreného muža: Plamene jej zabili aj vnučku s nevestou! V Česku sa zdvihla vlna solidarity

Obrovský smútok prežíva aj žena zo Zlína. Tragický požiar jej vzal syna, 11-ročnú vnučku a nevestu. „Vedela som, že idú v sobotu k známym na tú narodeninovú oslavu. Keď som zistila, čo sa tam stalo, tak som sa im snažila dovolať. Nedarilo sa mi to. Písala som aj na svoj profil na Facebooku, či môjho syna v nedeľu či v pondelok niekto nevidel, či s ním nehovoril,“ uviedla matka, ktorú citoval server Novinky.cz.

V horiacom trojizbovom byte na 11. poschodí všetci traja zomreli. „Odišli... už, bohužiaľ, nie sú medzi nami. Spomínajte na nich v dobrom. Navždy zostanú v našich srdciach. Je to zlý sen, mám nočné mory, stále dúfam, že sa zobudím a oni tu budú. Moje lásky,“ dodala zdrvená žena.

Podľa Heleny, ktorá býva vo vedľajšom paneláku, to boli pohodoví ľudia. „Poznala som ich. Bola to mladá a krásna rodinka. Myslím si, že sa brali len pred piatimi rokmi. To dievčatko bolo strašne talentované snáď na všetko. Jeho otec mal stále úsmev od ucha k uchu. Vlastne oni všetci boli takí pohodoví. Je to tragédia. Prišli sme im so synom zapáliť sviečku a doniesli sme aj plyšáka,“ povedala Helena denníku Právo. „Našťastie sme boli až do nedele na dovolenke, tak sme to tu nezažili. Niektorí susedia z toho majú psychické problémy,“ podotkla ešte žena.

„Medzi ľuďmi sa hovorí, že ten, čo to spravil, že mu asi preskočilo kvôli tomu, že sa mu pred 15 rokmi zabil syn. Zrazil ho vlak. Vraj začal veľa piť a bol agresívny. Všetkým sa pomstieval. Ale viac neviem, hovorí sa to na sídlisku a v krčme,“ povedal Právu Václav, ktorý na pietne miesto doniesol kvetiny.

Vlna solidarity

Moravskosliezsky kraj v utorok zverejnil číslo účtu verejnej zbierky. Tá je určená na zmiernenie následkov tragického požiaru. „Moravskosliezsky kraj už získal od ministerstva vnútra potrebné osvedčenie, aby mohla byť zbierka spustená. Tí, ktorí chcú ľuďom prispieť, môžu peniaze posielať do 15. septembra na účet UniCredit Bank, ktorý je 868686/2700,“ oznámila hovorkyňa Nikola Birklenová. Na stránke kraja bude pravidelne zverejňovaný stav účtu a jednotlivé dary.

Samotný kraj vloží do zbierky 100-tisíc korún (cca 3,8-tisíca eur) za každého človeka, ktorý bohumínsky požiar neprežil, a 50-tisíc korún (asi 1,9-tisíca eur) za každú zranenú osobu.

Na finančnej pomoci pre obete sobotňajšieho požiaru sa už dohodli aj ministerstvo spravodlivosti a Probačná a mediačná služba (PMS). „Probačná a mediačná služba vyčlenila jeden milión korún (zhruba 38,2-tisíca eur). Z nich bude možné financovať služby pre potreby obetí trestného činu. Ide napríklad o psychosociálnu pomoc, právne a ďalšie služby spojené s riešením aktuálnej nepriaznivej situácie obetí,“ uviedol hovorca ministerstva spravodlivosti Vladimír Řepka.