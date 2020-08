Podpaľač (54) šiel vraždiť na istotu! Spis o bohumínskej tragédii odhalil desivé podrobnosti

BOHUMÍN – Jedenásť mŕtvych a desať zranených. To je bilancia tragického požiaru v Bohumíne, ktorý v byte na jedenástom poschodí založil Zdeňek K. (54). Podpaľačovi hrozí doživotný trest. Návrh na jeho vzatie do väzby detailne popisuje hrozný čin, ktorý spáchal 8. augusta. Z dokumentu vyplýva, že ho mal dôkladne naplánovaný.

Dokument, ktorý nebol zverejnený a spísal ho prokurátor Michal Król dva dni po tragickom požiari, citoval český Blesk. Podpaľačov útok je v texte charakterizovaný ako obzvlášť závažný zločin vraždy.

V úvode je spomenutý páchateľov motív ako riešenie dlhodobých rodinných sporov s jeho synom. Z ďalších slov je zrejmé, že Zdeněk K. šiel na istotu.

Zdroj: HZS MSK

„Prišiel na uvedenú adresu posilnený alkoholickými nápojmi, po uvážení a potom, čo si vopred zaobstaral horľavú látku charakteru benzínu (...), v čase konania rodinnej oslavy narodenín, o ktorej vedel od svojej manželky (...), a práve tak o vedomosti väčšieho počtu obyvateľov v danej bytovej jednotke (...), so zámerom založenia požiaru tieto (osoby) v danom byte usmrtiť.“

Zdeňek K. (54) Zdroj: Twitter/Policie ČR

Nasledujú podrobnosti samotného činu. „Naplnil si vopred dve PET fľaše benzínom a potom, čo pristúpil pred vstupné dvere bytovej jednotky držiac v ruke takto pripravené fľaše, zazvonil na zvonček, keď po otvorení vstupných dverí osobou (...) vlial do priestoru pripravenú horľavinu. Po rýchlom zabuchnutí dverí menovanou (osobou) vylial zvyšok horľaviny na vstupné dvere a v ich tesnej blízkosti, kde horľavina voľne vtekala pod dvere do priestoru predsiene bytu.“

Zdeněk K. potom škrtol zapaľovačom. „Došlo k okamžitému rozhoreniu rozliatého benzínu a následne aj ľahko horľavých látok. (...) Ohnisko požiaru inicioval pri vstupných dverách, aby osobám v byte znemožnil únik a prípadnú záchranu,“ opísal Król. „Útok bol úplne likvidačný,“ dodal.

Zdroj: HZS MSK

Žalobca uvalil väzbu na páchateľa pre jeho hrozný čin a riziko, že by mohol utiecť. „Odhliadnuť sa nedá ani od faktu, že obvinený vytýkaným skutkom usmrtil svojho syna, vnuka aj manželku. K žiadnemu miestu už nie je citovo ani sociálne viazaný.“

Štátny zástupca sa domnieva, že Zdeněk K. by sa mohol trestnej činnosti dopustiť znova. „Dotyčný je osobou so sklonmi k agresívnemu správaniu a svojím skutkom priamo či nepriamo usmrtil jedenásť osôb,“ skonštatoval Król s tým, že podpaľač mal aj samovražedné tendencie. „Pri ich naplnení, keď hovorí o zabití sa pri náraze v motorovom vozidle, by mohol ohroziť ďalšie nevinné osoby.“

Zdroj: FB/Týdeník policie

V Bohumíne si minútou ticha uctia pamiatku obetí tragického požiaru

„Večer v sobotu 12. septembra sa v Bohumíne na chvíľu zastaví život. Úderom 18:00 sa rozoznejú kostolné zvony, organizátori a účastníci športových či spoločenských podujatí prerušia činnosť a spoločne s obyvateľmi celého mesta si uctia pamiatku obetí tragického požiaru,“ uviedol pre Českú televíziu hovorca mesta Pavel Čempěl.

V zbierke na pomoc rodinám obetí a zranených ľudia poslali 650.000 korún (24.737 eur). „Najväčšia časť získaných peňazí pôjde pochopiteľne pozostalým po obetiach a zraneným. Konkrétne sumy navrhne až správna rada a následne schváli krajské zastupiteľstvo. Avšak už teraz je isté, že časť prostriedkov pôjde tiež na odškodnenie obyvateľov postihnutého domu, ktorí utrpeli materiálnu alebo psychickú ujmu,“ povedal starosta Bohumína Petr Vícha.