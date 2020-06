Malorka privítala prvých turistov: FOTO Vyše dvadsiati sa museli otočiť na päte, dôvod šokuje

Ako najfotografovanejší turista na Malorke v histórii by sa mohol do Guinnessovej knihy rekordov najskôr zapísať pán Carsten, ktorý z lietadla s logom cestovnej kancelárie TUI vystúpil na letisku Son Sant Joan v pondelok o 11:15 SELČ ako prvý. V modrej košeli a s rúškom s hviezdičkami priletel z nemeckého Düsseldorfu. Fotoaparáty cvakali, ako keď práve vystúpi rocková hviezda či slávny futbalista.

„Ani kvôli Messimu by neprišlo toľko novinárov. To som ešte nevidel,“ komentoval pondelkový prílet nemeckých turistov jeden člen ochranky letiska, ktorého citoval denník Diario de Mallorca. Podľa neho sa na prílet prvého lietadla s turistami akreditovalo 200 novinárov.

„V lietadle bola skvelá atmosféra, všetci sme veľmi radi, že sme tu,“ citoval miestny denník pána Carstena, ktorý priletel v skupine 189 pasažierov letu X32312. „Nemecko a Malorka mali k sebe vždy veľmi blízko,“ povedal zástupca nemeckej CK na Baleárskych ostrovoch Ian Livesey. Dodal, že všetky hotely, ktoré sa projektu zúčastňujú, musia dodržiavať prísne hygienické pravidlá nariadené miestnymi úradmi

Aj na letisku mal všetok personál aj cestujúci ochranné rúška a turistom bola diaľkovým skenerom zmeraná teplota. Už v lietadle museli vyplniť formulár, v ktorom uviedli kontaktné údaje pre pobyt.

Všetci turisti s úsmevom prechádzali letiskovou halou na Malorke, niektorí volali "Nech žije Španielsko". Novinári sa predbiehali v kladení otázok, najprv na diaľku, a neskôr s niektorými turistami robili rozhovory. „Sme veľmi šťastní, že sme tu, čakali sme mesiace, aby sme mohli prísť,“ povedal anglicky mladý Nemec, ktorý prišiel s tehotnou manželkou.

Manželský pár z Bonnu Thomas a Antonia si pochvaľovali aj darček, ktorý dostali v autobuse. „Pozri, aký krásny uterák,“ radoval sa Thomas podľa denníka Diario de Mallorca. S veľkým modrým uterákom s nápisom Illes Balears (Baleárske ostrovy) krátko po príchode do hotela vyrazili s manželkou na pláž, opäť ako celebrity za cvakania fotoaparátov novinárov.

„Strach nemám, Malorka je coronafree,“ citovali miestne médiá jedného z nemeckých turistov, ktorých podľa denníka El Mundo v pondelok prišlo na Malorku z Düsseldorfu a Frankfurtu 350. Do konca týždňa ich Malorka očakáva asi 1200.

Vyše dvadsať turistov sa muselo otočiť na päte

Vedenie Baleárskych ostrovov dohodlo so španielskou vládou tento pilotný projekt, v rámci ktorého smie už od tohto týždňa organizovane pricestovať niekoľko tisíc nemeckých turistov bez toho, aby museli ísť do dvojtýždňovej karantény, ako to zatiaľ platí v ostatných častiach Španielska. Celá krajina by sa mala turistom z EÚ s výnimkou Portugalska otvoriť 21. júna.

Už teraz ale došlo k problémom. Španielske úrady vrátili 25 turistov späť domov bezprostredne po pristáti na letisku, informoval denník El Mundo. Vyhostená skupinka totiž nedorazila s cestovnou agentúrou TUI, ktorá má ako jediná dohodu so španielskou vládou. Desať cestujúcich priletelo z Mníchova a ďalších 15 z Zürichu, a keďže nevedeli preukázať, že do krajiny cestujú za prácou, prípade za účelom návštevy rodiny, museli sa vrátiť domov.

Tí, ktorí na ostrov dorazia mimo pilotného programu, musia stráviť 14 dní v karanténe.