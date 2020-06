Po čom túžia Slováci? Cestovné kancelárie prezradili, ktoré destinácie lákajú: Strach ide do úzadia

BRATISLAVA - Koronavírus zmenil cestovateľské plány ľudí po celom svete. Výnimkou nie sú ani Slováci. No s postupným uvoľňovaním opatrení si mnohí povedali, že predsa len nakuknú za hranice a vychutnajú si pohodové chvíle napríklad pri mori. O ktoré destinácie majú našinci najväčší záujem? Opýtali sme sa cestovných kancelárií.

Ak Slováci tento rok premýšľajú nad dovolenkou v zahraničí, zapotia sa oveľa viac, než po minulé roky. Všetky plány naštrbil obávaný koronavírus, ktorý sužuje celý svet. A tak okrem strachu z možnej nákazy či nižšieho rozpočtu, musia našinci taktizovať aj nad tým, ktorá cieľová destinácia bude tá pravá. Respektíve, kde ich budú čo najmenej obmedzovať aktuálne opatrenia a užijú si pobyt tak, ako si vysnívali.

Čo najviac láka Slovákov?

Marketingová manažérka Kartago Tours Alica Šipošová uviedla, že aktuálne sa stretávajú najmä s ohlasmi klientov, ktorí sa tešia na dovolenku v Grécku a Bulharsku.

"Klienti sa taktiež často pýtajú, kedy sa dočkajú odletov do obľúbených destinácií, ako sú Turecko, Tunisko a Egypt. Veríme, že s postupným otváraním hraníc a zlepšujúcou sa epidemiologickou situáciou, sa otvoríme aj týmto krajinám a dovolenkári si budú môcť užiť vysnívanú rekreáciu ešte počas tejto letnej sezóny," priblížila.

Aktuálne má však Kartago Tours ponuku zájazdov na letnú sezónu 2020 v štádiu prerábania. Podľa slov Šipošovej ju musia prispôsobiť bezpečnostným opatreniam, ako aj možnostiam cestovania bez obmedzení a bez návratu do povinnej karantény.

Na letisko v Bratislave sa po mesiacoch vrátili cestujúci. Zdroj: Topky:Vlado Anjel

Andrea Rezníčková, hovorkyňa cestovnej agentúry Invia uviedla, že Slováci v ich prípade zatiaľ najviac nakupovali zájazdy do Chorvátska a Bulharska. "Z krajín mimo EÚ je to Egypt, otvorenie jeho hraníc očakávame v auguste, zakúpené zájazdy sú väčšinou na september," upresnila.

Klienti cestovnej kancelárie Hydrotour majú najväčší záujem o tradične obľúbené destinácie, konkrétne o Grécko, Cyprus a Turecko.

"Práve Turecko je destinácia, na ktorú sa nás denne pýta veľké množstvo klientov, a s napätím očakávajú ďalšie kroky v postupnom uvoľňovaní opatrení voči tretím krajinám mimo EÚ. Príkladom pre svet turizmu by malo byt v nadchádzajucej dovolenkovej sezóne práve Turecko, ktoré úzko spolupracuje pri tvorbe pravidiel a postupov so Svetovou zdravotníckou organizáciou," objasnil obchodný riaditeľ CK Hydrotour Tomáš Lazarov.

Spoločnosť Wizz Air od 15. júna obnovila pravidelnú leteckú linku medzi Bratislavou a bulharskou Sofiou. Zdroj: Topky:Vlado Anjel

Z hľadiska cestovnej kancelárie Hydrotour sa ako bezpečné prioritne javia krajiny ako Grécko, Cyprus, Bulharsko, Jordánsko a veľmi pozitívny vývoj je podľa slov Lazarova v oblasti tureckej Antálye, ktorá by mala byť uzavretá len pre účely cestovného ruchu.

Strach ide do úzadia

Začiatok pandémie bol tvrdou ranou práve pre oblasť cestovného ruchu a aj Slováci hromadne rušili dovolenkové pobyty. No s postupným uvoľňovaním opatrení v našej krajine, ide strach do úzadia. To sa odráža aj na rastúcom záujme o dovolenky.

"Záujem pomaly rastie. Od konca mája momentálne o dvojnásobok. Vrchol objednávok na Slovensku ale ešte len príde. Informácie sú momentáne jasné, ceny rovnaké, ako vlani, nie je dôvod si neužiť leto v zahraničí," vyjadrila sa Rezníčková z agentúry Invia.

Stane sa cestovanie s rúškom na tvári samozrejmosťou? Zdroj: Getty Images

Alica Šipošová z Kartago Tours opísala, že od začiatku vypuknutia pandémie nabral záujem o dovolenku v zahraničí sínusoidný spád.

"Klienti z dôvodu neistoty a strachu z možnej nákazy, ktoré vzniknutá situácia vyvolala, začali objednané zájazdy rušiť niekoľko mesiacov pred začiatkom nástupu na dovolenku. Odkedy došlo k postupnému uvoľňovaniu reštrikcií, otváraniu okolitých krajín a oznámeniu voľného cestovania do vybraných destinácií, záujem o dovolenky zo strany klientov vzrástol," vysvetlila.

Šipošová tiež zhodnotila, že ľudia majú za posledné mesiace dosť izolácie. "Nevedia sa dočkať zverejnenia termínov letných dovoleniek v obľúbených prímorských destináciách," opísala. S postupným otváraním hraníc podľa nej bude záujem o zájazdy narastať. A to aj napriek tomu, že ponuka bude oproti minulým rokom značne obmedzená.