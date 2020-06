Posedenie v reštaurácii v Dubrovníku vyjde Slovákov drahšie než Chorvátov: Účet ako dôkaz

DUBROVNÍK – V chorvátskom Dubrovníku si Slováci siahnu hlbšie do peňaženky než tamojší obyvatelia. Dokazuje to snímka vystaveného účtu z reštaurácie, ktorú zverejnil portál Index.hr.

Zmienený server zverejnil snímku účtu z reštaurácie v centre Dubrovníka ako dôkaz. Chorvát zaplatil 192 kún (cca 25 eur), lebo dostal zľavu pre domácich hostí.

Ak by bol napríklad Slovák, účet by bol o čosi vyšší – celková suma by sa vyšplhala na 240 kún (takmer 32 eur).

Na vystavenom účte sú dva sladené nápoje (každý za 30 kún), minerálna voda (20 kún) a macchiato (20 kún).

Slováci môžu do Chorvátska cestovať s platným slovenským cestovným pasom alebo občianskym preukazom na dobu 90 dní bez víz.