KORONAVÍRUS Čína bude obmedzovať medzinárodné lety najmenej do októbra

PEKING - Čína ponechá výrazné obmedzenie medzinárodných letov v dôsledku koronavírusovej pandémie v platnosti najmenej do októbra. Vnútroštátna letecká doprava medzitým už dosiahla polovicu úrovne spred krízy, vyplýva zo sobotňajšej správy týždenníka Cchaj-sin. Informácie priniesla agentúra DPA.

Od konca marca platí v Číne "pravidlo päť-jeden", ktoré umožňuje jednej leteckej spoločnosti len jeden let za jeden týždeň na jednej linke do jednej krajiny. Čínske noviny 21st Century Business Herald s odvolaním sa na nariadenie leteckého úradu uviedli, že tento predpis bude platiť "najmenej do októbra" tohto roka.

Letecké spoločnosti si musia svoje letové plány nechať schváliť dva mesiace pred tým, ako môžu predávať letenky, citovali noviny z oznámenia úradu. Mnohé aerolínie podľa správy zjavne začali znova predávať cestovné lístky na budúce lety aj bez povolenia.

Čína však aj tak zrušila platnosť existujúcich víz a povolení na pobyt pre cudzincov, ktorí sa nachádzajú mimo krajiny. Nové víza tiež v súčasnosti udeľuje len vo výnimočných prípadoch. Z obavy pred zavlečením nového koronavírusu z iných krajín chce Peking obmedzením leteckej dopravy predovšetkým ohraničiť počet Číňanov vracajúcich sa do krajiny, približuje DPA.

Pokiaľ ide o vnútroštátne lety, od začiatku mája sa nimi prepravuje 800.000 pasažierov denne po tom, ako ich počet na vrchole krízy vo februári klesol na menej než 200.000, informoval Cchaj-sin. Opätovnému nárastu zrejme dominujú služobné cesty, keďže pokles cestujúcich naďalej hlásia najmä turistické lokality - na rozdiel od metropol.