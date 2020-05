Švédsky model boja proti KORONAVÍRUSU očami Alžbety: Radšej by som uvítala tvrdšie opatrenia

Čítajte aj: KORONAVÍRUS na švédsky spôsob: FOTO Ľudia chodia bez rúšok, užívajú si život, ako to vidí tam žijúci Viktor?

Češka Alžbeta žije sedemnásť rokov vo švédskom meste Uppsala, ktoré je vzdialené zhruba 80 kilometrov od Štokholmu. „V roku 2001 som prišla na študijný pobyt, stretla som tu vtedajšieho priateľa a o dva roky po promóciách som sa presťahovala nastálo,“ povedala pre server Info.cz a prezradila, ako sa jej žije v krajine, ktorá proti šíreniu nového koronavírusu v porovnaní s inými štátmi zvolila pomerne laxný prístup.

Švédska vláda sa namiesto striktných opatrení spoliehala na zodpovednosť ľudí. Rapídne však narástol počet úmrtí na ochorenie COVID-19. Celkovo v tejto severskej krajine zaznamenali vyše 2 600 obetí a viac než 22.000 infikovaných. „Najväčšie ohnisko výskytu je, samozrejme, v samotnom Štokholme, a tam predovšetkým medzi somálskou komunitou a potom v domovoch dôchodcov, kde sa šírenie vírusu na začiatku krízy dosť podcenilo,“ uviedla Alžbeta.

Češka na otázku, aké sú vo Švédsku reštrikcie, odvetila, že nijaké závažné opatrenia tam zavedené neboli. „Väčšinou tu ide skôr o odporúčania. Napríklad, aby sa osoby staršie ako 70 rokov vyhýbali verejným miestam a obmedzili sociálne kontakty. Nejde však o nariadenie, takže v obchode alebo na ulici počas prechádzky starších ľudí pokojne stretnete. Obchody a reštaurácie sú otvorené naďalej len s istými obmedzeniami. Uzavreté sú len univerzity a stredné školy a väčšina ľudí pracuje z domu, pokiaľ majú tú možnosť. Opäť nijaké plošné nariadenie či obmedzenie od štátu tu neexistuje,“ objasnila žena. Podotkla ale, že viacerí Švédi si radšej dodržujú odstup, pričom minimalizovali aj pracovné či súkromné stretnutia.

Nosenie rúšok vo Švédsku povinné nie je. „Ako som vypozorovala, tak to skôr praktizujú cudzinci, respektíve prisťahovalci. Ja sama som ho (rúško, pozn. red.) mala niekoľkokrát počas nákupu v supermarkete a s nijakou reakciou som sa nestretla,“ povedala Alžbeta.

Žena sleduje dianie aj v Česku. Tvrdí, že vo Švédsku s ňou ostala mama, ktorá prišla na návštevu, no kvôli uzatvoreniu hraníc sa nedostala späť do Češka. „Ja osobne s českým radikálnym prístupom súhlasím a asi by som ho preferovala viac než ten uvoľnený švédsky. Ale to je môj názor a súčasne mi je jasné, že úplná karanténa je dlhodobo neudržateľná a vírus ako taký jednoducho nezmizne tým, že sa zavrieme doma,“ skonštatovala mladá Češka.