Situácia sa zlepšuje aj v krajine polmesiaca: Obyvatelia budú môcť spokojne vychádzať von

Prázdne turecké ulice v dôsledku pandémie

Zdroj: SITA/AP Photo/Emrah Gurel

ISTANBUL - Turecko zmierni od nedele zákaz vychádzania pre osoby nad 65 rokov, a o pár dní na to aj pre mladých ľudí do 20 rokov. Oznámil to v pondelok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ako jeden z krokov postupného uvoľňovania opatrení v boji proti šíreniu nového koronavírusu, píše agentúra AFP.