KORONAVÍRUS na švédsky spôsob: FOTO Ľudia chodia bez rúšok, užívajú si život, ako to vidí tam žijúci Viktor?

Rozhovor s Viktorom Rendlom priniesol server Seznam Zprávy. Rodák z Česka hovorí, že Švédi veria vláde, že koronavírus zvládne, rovnako vláda dôveruje občanom, že sa budú správať zodpovedne. „A vyzerá to tak, že to zvládame, aj keď máme viac mŕtvych ako má, napríklad, Česká republika,“ zhodnotil.

Snímka z tohtoročného 25. marca zachytáva život vo švédskej metropole Zdroj: SITA/AP

„Život je celkom normálny. Ľudia sú vonku, aj keď je menšia prevádzka. A celkom to tu všetko funguje. Ale tiež poznám ľudí, ktorí stratili prácu. Pracovali v obchodoch a kvôli tomu, že tu niektoré obchody zatvárajú alebo dokonca idú do konkurzu, tak ľudia prichádzajú o prácu. Ale v tomto si myslím, že je to vo Švédsku lepšie než v iných štátoch,“ dodal.

Snímka z tohtoročného 8. apríla dokumentuje atmosféru v bare v Štokholme Zdroj: SITA/AP

Mladík však priznal obavu o svoju matku. „Má vyše 65 rokov, pred dvoma mesiacmi mala zlomenú nohu a musí jazdiť na fyzioterapiu, tak ju tam vozím. A keď ju veziem, tak som v strese, že buď to môže dostať odo mňa, alebo že to môže chytiť tam, kam chodí na tú terapiu.“

Sociálny odstup na švédsky spôsob

Očami Vitora sa odstup medzi ľuďmi nedodržiava síce stále, no myslí si, že Švédi sú v súčasnosti dištancovanejší. „Napríklad v tých situáciách, keď si ľudia bežne podávali ruky, tak to sa teraz nerobí. A keď ľudia chodia po meste, aj keď ich je menej, tak si myslím, že by to mohli brať trocha vážnejšie. Ale neviem, či by to nejaké väčšie reštrikcie zmenili.“

Rendl v odpovedi na otázku, či majú vo Švédsku povinnú karanténu v prípade, že niekto príde do kontaktu s infikovaným, alebo sa vráti z inej krajiny, uviedol, že takíto ľudia sa majú zdržiavať hlavne doma a zatelefonovať do nemocnice, ktorej o sebe poskytnú informácie. „A keď majú vážnejšie symptómy, tak si majú zavolať pohotovosť,“ uviedol.

Nemocnice podľa neho situáciu zvládajú, hoci v podaktorých sa infikovalo veľa lekárov. „Ale keď sa pozeráme na celé Švédsko, tak to vyzerá celkom pozitívne v tých číslach,“ skonštatoval Čech.

Počet úmrtí na nový koronavírus vo Švédsku prekročil 1 500. Celkovo sa v krajine infikovalo viac než 14.700 ľudí.