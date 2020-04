KORONAVÍRUS Španieli doma trpia, spoločenský život sa im presunul na balkóny: Češka to zažíva na vlastnej koži

Čítajte aj: Symbol nádeje! Prežila obe svetové vojny a španielsku chrípku: Talianka (104) porazila aj Covid-19

Kateřina Ferenčíková Nolasco žije v španielskom regióne Baskicko, autonómne spoločenstvo na severe krajiny. V rozhovore pre Lidovky.cz opísala, ako súčasnú situáciu vníma a zvláda.

Aj rodáčka z Česka sa prikláňa k názoru, že španielska vláda koronavírus podcenila. Mnoho Španielov vraj kritizuje najmä to, že ešte 8. marca, keď už počet infikovaných stúpal, vláda povolila v Madride dve veľké akcie, a to pochod ta práva žien, tiež míting krajnej pravice VOX.

Situácia sa zlepšuje

Bilancia obetí koronavírusu v Španielsku prekročila 22.000. Počet infikovaných stúpol na vyše 213.000. Vláda chce začať s postupným uvoľňovaním karanténnych opatrení v druhej polovici mája. Španielsko už totiž zaznamenáva poklesy v počte denných úmrtí a osôb nakazených koronavírusom. „Zďaleka ešte nie je vyhraté. Núdzový stav vláda už tretíkrát predĺžila, najnovšie do 9. mája. Zatiaľ sa vďaka lepšej situácii odvolali len niektoré sprísnené opatrenia,“ podotkla Kateřina.

Podľa nej sa opatrenia dodržiavajú, no nájdu sa aj výnimky. Pokuty sa pohybujú od 100 do 3 000 eur. „Okrem tých, ktorí jazdia do práce, máme povolené vychádzať len jednotlivo, a to na základné nákupy potravín, liekov a tiež v prípade pomoci starším alebo chorým príbuzným,“ povedala s tým, že práve tieto opatrenia boli porušované najčastejšie, lebo ľudia nakupovali ďaleko od svojho bydliska, aby sa prešli, alebo dochádzali za neexistujúcimi príbuznými, prípadne k moru či do hôr.

Spoločenský život sa presunul na balkóny

Kateřina hovorí, že aj napriek zlepšeniu situácie je to v posledných dňoch ťažké. „Je vidieť, že už to trvá dlho a ľudia majú obavy nielen z ochorenia, ale aj z budúcnosti. Španieli sú veľmi spoločenskí a veľa času trávia vonku, takže je pre nich náročné zostať doma. Spoločenský život sa presunul na balkóny, kde sa každý deň tlieska zdravotníkom, ale tiež sa počúva hudba, tancuje sa a dokonca sú občas aj malé "koncerty", keď ľudia hrajú na nejaký hudobný nástroj.“

Nosenie rúšok a rukavíc nie je povinné

Španielsko malo od začiatku epidémie nedostatok ochranných prostriedkov, a preto je medzi infikovanými a mŕtvymi toľko lekárov a zdravotníkov. Našťastie, aj táto situácia sa zlepšila. „Vláda nakúpila 10 miliónov rúšok, ktoré teraz policajti a dobrovoľníci z Červeného kríža rozdávajú hlavne tým, ktorí cestujú verejnou dopravou,“ vyzdvihla Češka, podľa ktorej nastalo aj menšie zlepšenie v zásobovaní lekární. „Dosť pomohli aj súkromné firmy, keď viaceré z nich prešli na výrobu dezinfekcie alebo ochranného oblečenia, ktoré potom zadarmo poskytovali zdravotníkom.“ Nosenie rúšok a rukavíc však povinné nie je.

Kateřina má rodinu v Madride, kde je situácia najhoršia. „Niektorí príbuzní ochoreli, takže sme mali obavy. Našťastie, všetci sa uzdravili,“ povedala žena a dodala, že najviac jej chýba pohyb na čerstvom vzduchu. „Ale všetci chápeme, že ostať doma je zatiaľ jediné možné riešenie.“