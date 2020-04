Symbol nádeje! Prežila obe svetové vojny a španielsku chrípku: Talianka (104) porazila aj Covid-19

104-ročná Talianka, ktorá prežila španielsku chrípku z roku 1918 aj obe svetové vojny, sa stala najstaršou osobou na svete, ktorá prežila koronavírus. Lekári s úžasom privítali jej uzdravenie, ktoré označili za „veľkú radosť a známku nádeje“ v tejto situácii. Informovali o tom talianske noviny La Repubblica.

Ada Zanusso, pôvodom z Benátska, sa v roku 1947 presťahovala so svojím manželom a prvými dvoma zo štyroch detí do provincie Biella. A napriek tomu, že bola vždy zdravá a nezávislá, pred niekoľkými rokmi po zlomení stehennej kosti bola radšej umiestnená do opatrovateľského domu.

Ada Zanusso fought against the deadly infection at her care home in Biella, northern Italy.https://t.co/PYCweJZ0N7 — Metro (@MetroUK) April 6, 2020

Jej udravenie je odmenou pre všetkých, ktorí sa o ňu starali

„Začiatkom marca to bolo zlé, mala horúčku a zvracala," povedal pre La Repubblicu;syn Giampiero."Nemohol som ju navštíviť, pretože návštevy boli zakázané pre koronavírus, ale bol mohol som ju aždý deň aspoň počuť v telefóne a dokonca cez videohovor.Ihneď som mal podozrenie, že by to mohol byť koronavírus, pretože v opatrovateľskom dome už bolo niekoľko prípadov nákazy," vysvetlil syn.Celkom 20 obyvateľov opatrovateľského domu, kde žila aj Zanusso, podľahlo koronavírusu.

17. marca bola vyše 100-ročná pacientka podrobená výteru a o niekoľko dní neskôr prišiel výsledok. Bol pozitívny. „Ale v tom okamihu bola moja matka už v poriadku, už sa zotavila," uviedol syn. Dobrý zdravotný stav 104-ročnej Zanusso potvrdila aj jej praktická lekárka Carla Furno Marchese. „Už vstáva z postele a sedí na stoličke. A nestratila nič zo svojej inteligencie. Jej uzdravenie je veľkou radosťou a odmenou pre všetkých, ktorí sa o ňu starali v týchto ťažkých dňoch," skonštatovala lekárka.