KORONAVÍRUS Sestrička Marcela do poslednej chvíle verila, že muž (†44) prežije: Taký fajn človek, spomína

PRAHA – Koronavírusu v Česku podľahol aj 44-ročný muž, ktorý niekoľko týždňov ležal v pražskej Všeobecnej fakultnej nemocnici (VFN). Ostala po ňom žena a deti. Zdravotná sestra Marcela Balíková do poslednej chvíle verila, že prežije. Z jej slov behá mráz po chrbte.

Muž (†44) bol hospitalizovaný na Klinike anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny VFN a 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Jeho stav sa rýchlo zhoršoval.

Marcela Balíková (46), ktorá je zdravotnou sestrou už 27 rokov, však do poslednej chvíle verila, že muž prežije. „Ja verím, že on to dá. Je mladší než ja,“ dúfala Balíková, ktorej prosbu zverejnil server Reflex.cz v seriáli Denník z intenzívky.

Pacient ležal na klinike ARO tri týždne v umelom spánku a na ventilátore, pričom posledné dva týždne bol na mimotelovom obehu. Napokon mu začali zlyhávať orgány, funkciu vypovedávali aj obličky.

Zdroj: TASR/AP

Na Veľkonočný pondelok prijala jeho rodina telefonát z nemocnice. Žena prišla aj s deťmi, aby sa rozlúčili. „Nevieme, či do rána prežije,“ konštatovala vtedy sestrička.

Bohužiaľ, muž zomrel skoro ráno. Nočnú smenu mala Balíková. Tá opísala, ako mu každé dve hodiny odoberali krv, aby zistili hodnoty laktátu – kyselina mliečna, ktorá naznačuje, že organizmus ako celok zlyháva. Normálna hodnota laktátu v krvi je menšia než 2 mmol/l. Pacientovi však bola o polnoci zistená hodnota až 25 mmol/l.

„Pamätám si, keď sme ho prijímali. Rozprávali sme sa,“ spomína sestrička. „Taký fajn človek,“ dodala Balíková, ktorá chcela byť sestričkou odmala a nikdy svoje rozhodnutie neoľutovala, ani v dobe pandémie koronavírusu, kvôli ktorému sa nemôže vrátiť domov na Slovensko. Na Slovensku má mamu, ktorá je umiestnená v špecializovanom zariadení pre pacientov s Alzheimerovou chorobou.