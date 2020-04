KORONAVÍRUS Stále sa jej pýtajú, kde je droždie, predavačka si začala viesť denník: Má recept, ako sa nezblázniť

Věřa pracuje v ostravskom supermarkete. Je pekárka, ktorá predáva aj lahôdky a dokladá tovar. V práci sa jej strieda krátky a dlhý týždeň a denne je v kontakte so stovkami ľudí. To, ako vníma epidémiu koronavírusu a ako sa k nej správajú zákazníci, zisťoval Český rozhlas Radiožurnál, ktorý predavačku požiadal, aby si niekoľko dní viedla osobný denník.

Čítajte aj: KORONAVÍRUS Slová, ktoré nepotešia! Uznávaný virológ prehovoril o tom, dokedy nás bude trápiť nákaza

Zdroj: FB/iROZHLAS.cz

Deň prvý

Obchod sa v súčasnosti otvára o hodinu skôr, no zamestnanci začínajú už o pol piatej ráno. „Pracujem na úseku nebaleného tovaru. A naša spoločnosť sa rozhodla, že budeme baliť každý kúsok pečiva zvlášť do fólie. To znamená, že pri prevzatí tovaru v rukaviciach a rúšku všetko balíme. Môžeme zaručiť bezpečnosť toho pečiva, že sa dostalo do styku s čo najmenším počtom ľudí,“ uviedla Věřa.

Žena do práce cestuje električkou. „Síce sa nám skrátila pracovná doba, máme otvorené namiesto do 21:00 do 20:00, ale na druhej strane nechodíme do práce na šiestu, ale na pol piatu, aby sme stihli všetko zabaliť a nachystať pre zákazníkov. Musím povedať, že nikto nedrdlal, všetky dievčatá to vzali krásne. Bez problémov. Dokonca tam vznikla perfektná burza, čo sa týka domácich rúšok – ja ušijem, ty ušiješ, ja mám známu, ty máš známu. U nás vládne krásna harmónia,“ dodala.

Češka trávi v práci 14 hodín denne a príde do kontaktu so stovkami zákazníkov. Z možnej nákazy cíti obavy. „Samozrejme, že sa nákazy bojím, nemá ale cenu na to myslieť a stresovať sa tým. Ja sa chránim rukavicami a ušitým rúškom.“

Věřa si s kolegyňami zvykne odovzdávať aj skúsenosti s nakupujúcimi. „Veľmi milé bolo to, keď prišla zákazníčka s pekným ušitým rúškom a kolegyňa ju pochválila, pani sa usmiala a do hodinky sa vrátila s rúškom so slovami – prepáčte, mám už len toto, keby som ich mala viac, porozdávam celej predajni.“

Deň druhý

„Ľudia stále rovnako nakupujú, stále sa rovnako hádajú a stále sa rovnako predbiehajú,“ opisuje dianie v supermarkete predavačka. Věra pozorovala aj staršieho pána, ktorý nemal nakupovať v špičke, ale v ranných hodinách, prednostne s ďalšími seniormi.

Čítajte aj: KORONAVÍRUS Ste arogantní, sebeckí a neohľaduplní! Predavačke v drogérii došla trpezlivosť, drsný odkaz Slovákom

„Nepríjemná skúsenosť bola s jedným pánom, ktorý prišiel po 17. hodine. Mal určite okolo 80 rokov, návštevu obchodu mal mať už za sebou. Bol veľmi nepríjemný, protivný, rýpal. Keď sme ho s kolegyňou upozornili, tak sme dostali vynadané. Hovoril, že nie je chorý a keď my áno, tak to nie je jeho problém.“

Věra si všíma, že zákazníci už nie sú takí vystrašení ako na začiatku opatrení. Tvrdí aj, že ľudia balené pečivo veľmi nekupujú. Často však počuje otázku, kde je droždie. „Tovar, na ktorý sa zákazníci pýtajú najviac, je droždie. Je mi ľúto, nie je už týždeň.“

Rady sa často tvoria pri pulte, kde sa predávajú salámy alebo syry na váhu. „Na úseku lahôdok sú rady stále. Stane sa, že zákazník sa pýta, prečo nemáme tie salámy zabalené. Keď ho kolegyne pošlú na úsek balených údenín, tak tam väčšinou ani nepríde.“

Predavačka má dve dcéry, obe študujú. Jednu vída doma, strašia sa nedávno odsťahovala. „Ja ju nemôžem navštíviť, nemôžem jej pomôcť, poradiť. Druhá mladšia dcéra je tiež študentka, ja som stále v práci, tak je sama doma.“

Deň tretí

„Dnes som mala voľno. Čo sa týka môjho osobného života, tak tam mi veľmi chýba stretávanie sa s kamarátkami – na kávu, večeru, zájsť niekam po práci. A čo teda milujem veľmi – návštevu knižnice. Tá mi veľmi chýba, pretože je zatvorená. Riešim to tým, že rabujem svoju knižnicu. Čítam knižky, ktoré som nečítala napríklad 10 rokov.“

Věra sa snaží o koronavíruse so svojím okolím veľmi nehovoriť, a to jej pomáha zostávať v psychickej pohode. „Najväčšiu radosť mi spraví, keď sa stretnem s človekom, ktorý nemá potrebu so mnou preberať súčasnú situáciu, naopak, keď so mnou preberá bežné starosti, radosti, jednoducho veci normálneho života.“