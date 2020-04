KORONAVÍRUS Biológ chytil COVID-19 v Španielsku, po vyliečení neváhal ani sekundu, ohromné, ako dnes pomáha vedcom

Čítajte aj: KORONAVÍRUS Petr došiel z lyžovačky a infikoval rodinu: VIDEO Ani vo sne nečakali, ako karanténa ovplyvní ich vzťahy

Molekulárny parazitológ Zdeněk Paris (38) si ochorenie COVID-19 v prvej polovici marca priviezol zo španielskej Granady, kde bol s kolegami z českobudějovického Biologického centra na konferencii. Okrem neho sa neskôr koronavírus preukázal aj u trojici britských vedcov, ktorí sa konferencii tiež zúčastnili. Informoval o tom server iDNES.cz, pre ktorý Paris opísal, svoju skúsenosť.

„Boli sme v Španielsku asi päť dní. Krátko po návrate sa u mňa prejavili mierne, ale typické príznaky. Cítil som pálenie na hrudi, mal som zvýšenú teplotu, bol som unavený a v noci som sa veľa potil,“ spomína na nástup ochorenia český biológ, ktorý vedie Laboratórium RNA biológie parazitických prvokov.

Na druhý deň sa preto obrátil na krajskú hygienickú stanicu, kde po troch dňoch absolvoval testy na COVID-19. Koronavírus sa u Parisa potvrdil.

Hoci musel muž prečkať pomerne dlhšiu dobu, kým ho otestovali, pochvaľuje však rýchlosť a vykonanie samotného testu. „Nikde som nečakal dlhšie, než desať minút. Vzorku mi priamo z auta odoberali v areáli českobudějovickej nemocnice, kde majú všetko pre podobné prípady výborne označené,“ opísal vedec.

Čítajte aj: KORONAVÍRUS Sestrička Marcela do poslednej chvíle verila, že muž (†44) prežije: Taký fajn človek, spomína

Po dvoch týždňoch od prvého testu sa ale ukázalo, že Paris sa vírusu ešte celkom nezbavil. „Už som si myslel, že by som mohol byť vyliečený, pretože príznaky ustúpili už po prvom týždni ochorenia, ale museli mi izoláciu predĺžiť ešte o týždeň. Až potom oba výstupné testy vyšli negatívne,“ vysvetlil Paris, ktorý úplne posledný test absolvoval v piatok na Veľkú noc a hneď v utorok sa pustil do práce.

Vyliečený biológ zamieril rovno do laboratória

Paris sa síce mohol vrátiť k výskumu prvokov do biologického centra, no namiesto toho išiel rovno do testovacieho laboratória, ktoré centrum spustilo v druhej polovici marca. Hovorí, že práca v laboratóriu pre neho nie je až takým rozdielom oproti jeho hlavnej profesie.

„Kolegom som ponúkol, že im pomôžem. Pri svojej práci v laboratóriu parazitických prvokov používam prakticky rovnaké metódy, ako pri testovaní vzoriek na COVID-19. Vykonávanie testov je tak pre mňa takmer rutinná záležitosť, sú tam len drobné rozdiely, napríklad v používaní testovacích sád,“ objasnil biológ, ktorého odobraté vzorky hodnotilo práve českobudějovické laboratórium, v ktorom teraz pracuje.

Paris po prekonaní vírusu dlho neváhal, že vedcom poskytne pomocnú ruku. „Chcel som nejako prispieť svojimi znalosťami a skúsenosťami. Navyše, kolegovia pracujú celý čas dosť intenzívne a potrebujú si tiež aj oddýchnuť, takže každá pomocná ruka je dobrá. Kľúčoví pracovníci laborujúci s infekčným materiálom testujú denne až dvanásť hodín, a to aj cez víkendy,“ upozornil muž na vyťaženie vedcov.

Keď si Paris spätne spomenie na celé obdobie, ktoré strávil v izolácii, nemá pocit, že by pre neho COVID-19 predstavoval hrozbu. Bola ale vec, ktorú znášal ťažko. „Pri mojom priebehu ochorenia mám pocit, že je aj bežná chrípka pre človeka horšia. Zle som ale znášal odlúčenie od partnerky a mojej dcéry, nevidel som ich viac ako mesiac. Našťastie, vďaka videohovorom sa to dalo nejako zvládnuť,“ zhodnotil.