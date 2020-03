KORONAVÍRUS Bolo to absolútne nedôstojné a ponižujúce! FOTO Lekárka Andrea sa sťažuje na výdaj respirátorov v Česku

Pondelňajší výdaj respirátorov v Olomouci bol podľa doktorky nedôstojný a ponižujúci. „To, čo sa dnes dialo pri výdaji respirátorov pre zdravotníkov Olomouca, bolo absolútne nedôstojné a ponižujúce. Dvojkilometrový rad zimou sa trasúcich lekárov a sestier. Kto ešte nebol chorý, tak dnes sa úplne dorazil. Hanebné! Svoju sestričku som okamžite poslala domov, skúsime to zajtra. Nech žije organizácia zdravotníctva,“ napísala na svojej sociálnej sieti Andrea.

Príspevok bol odstránený. Český Blesk však zverejnil nasrdené svedectvá niektorých zdravotníkov. „Ja som tam dorazila pred 16. hodinou, videla som ten rad vymrznutých zdravotníkov. Tak som to otočila a šla som domov,“ uviedla Radka. Ostaní sa zhodujú, že je to veľká hanba. Podobná situácia však bola aj v ďalších mestách. „V Hradci Králové bolo to isté. Moja pani doktorka tam v zime stále vyše hodinu,“ podotkla Adéla.

Na situáciu reagovala aj olomoucká fakultná nemocnica. „Výdajnú dobu sme predĺžili, aby sme predišli radom,“ ubezpečila nemocnica. Detský lekár Michal Pukove to potvrdil. „Kolegyňa sa sťažovala, že výdaj začal o druhej popoludní a ona sa dostala na rad až o piatej. Že si jej pacienti, ktorí šli okolo, fotili, ako tam stojí v rade ako na chleba. Už došlo k náprave, rozšírili otváraciu dobu, takže už by sa to opakovať nemalo,“ povedal.