Desivý prípad z nemocnice! Sestra z onkológie chodila chorá do práce, nakazila všetkých svojich príbuzných

Zdravotná sestra z onkologickej ambulancie v Novom Jičíne prejavovala symptómy ochorenia COVID-19 asi týždeň, napriek tomu pracovala, akoby sa nechumelilo.

„Najmä u zdravotníkov ma neprestáva prekvapovať, že chodia chorí do práce. Sestrička chodila do práce týždeň s príznakmi ochorenia. A nielenže chodila do práce, ale úspešne nakazila všetkých členov svojej rodiny, vrátane prababičiek, synovcov a neterí, vrátane školopovinných detí, pretože sa pohybovala v troch, v štyroch rodinách, kde nakazila skoro všetkých. Uvidíme, čo nám to urobilo s pacientmi tejto sestry, ktorá pracovala na veľmi rizikovom pracovisku,“ povedala pre Novinky.cz riaditeľka krajskej hygienickej stanice Pavla Svrčinová.

Momentálne prebieha testovanie všetkých, ktorí s nakazenou sestrou prišli do kontaktu. „Museli sme uzavrieť celé oddelenie, vyšetrujeme všetkých pacientov, ktorí tam chodili na infúzie a na chemoterapie, všetkých lekárov. Všetkých sme poslali do karantény a všetci sa podrobujú vyšetreniam. Včera sme na odberovom mieste v Novom Jičíne odoberali vzorky od pacientov až do neskorých večerných hodín,“ dodala Svrčinová.

Nemocnica, v ktorej sestrička pracovala, patrí do skupiny ANGEL. Jej hovorkyňa Radka Miloševská ale tvrdí, že sestra neprejavovala nijaké príznaky ochorenia COVID-19. „Aktuálne je klinický priebeh jej ochorenia veľmi mierny, preto zostáva v domácej liečbe. Ide o komunitnú nákazu, nie o cestovateľskú anamnézu,“ uviedla hovorkyňa s tým, že zdravotníkov, ktorí prišli s nakazenou do styku a ktorým bola nariadená karanténa, bolo asi dvadsať.

Krajská hygienička v tomto súvise zdôraznila, aby sa ľudia nestýkali a obmedzili kontakty najmä so staršími osobami. „Stýkajte sa len s členmi rodiny, s ktorými bývate, ale hlavne nenavštevujte dedkov a babičky,“ vyzvala Svrčinová.