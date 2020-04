KORONAVÍRUS Je to masaker! VIDEO Tri sestričky z ARO opísali, čo všetko musia zvládať

Mnohokrát sú dlhé hodiny o smäde, tváre i ruky majú odreté od ochranných pomôcok. Adriana, Jana, Iveta. Tri zdravotné sestry z Klinky anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe sa starajú o šesť pacientov s ochorením COVID-19, ktorí sú napojení na pľúcne ventilátory.

„Snažíme sa na oddelení striedať po troch hodinách, lebo dlhšie ako tri až štyri hodiny je to už masaker,“ povedala Jana. „Človek ide hneď na záchod, pretože tam sa nesmie. No a potom do sprchy, pretože z toho obleku je sparený. A tiež sa musíme napiť. Vnútri nie je možnosť pitia,“ pokračuje v rozprávaní sestrička s tým, že dôvodom je nedostatok respirátorov. „Ak by som si ho dala dole, prestáva by byť funkčný,“ dodala.

„Z respirátorov sa nám odiera koža,“ spomenula Adriana. Iveta však podotkla, že problémy im robia aj rukavice. „Všetko robíme s rukavicami. Na rukách máme pľuzgiere, lúpe sa nám koža, z rukavíc sú aj ekzémy. Dosť to svrbí, nemôžeme sa ani poškrabať,“ doplnila.

Kolegyniam z ARO sa navyše cnie za rodinami. „Človek nemôže ísť domov, pretože má strach, aby nenakazil rodičov,“ uviedla Jana, ktorej rodičia patria do rizikovej skupiny.