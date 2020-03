KORONAVÍRUS Jonáš vyšiel s pravdou von! FOTO Objavili sa správy, že nedodržiava karanténu, toto odkázal ľuďom

Chcel pomáhať, no nakazil sa

„Ahoj, ja som Jonáš Jirout a som nakazený koronavírusom. Nakazil som sa zrejme v Brazílii,“ povedal pre televíziu Nova. Do krajiny v Južnej Amerike odišiel za dobrým účelom. V Peru chcel ako dobrovoľník protestantskej cirkvi pomáhať deťom z indiánskych rodín v začleňovaní sa do spoločnosti. Mladík v minulosti pomáhal na Srí Lanke, vo Vietname i v Thajsku.

Zdroj: Reprofoto/TnNova

„V čase, keď som odchádzal, v Južnej Amerike nebol nijaký nakazený,“ poznamenal Jonáš, ktorý si pol roka šetril na cestu do Peru, kde chcel indiánske deti učiť anglický jazyk.

Strastiplná cesta domov

Do metropolitného mesta Lima už ale nedorazil. „Peru zavrelo hranice. Potom som hľadal cestu, ako sa dostať späť,“ uviedol a opísal, ako zložito sa dostal do Londýna a následne Berlína, odkiaľ ho do Česka doviezla autom sestra. „Hneď sme šli do karantény do prázdneho bytu, nikoho sme cestou ani nestretli,“ dodal.

Dostavila sa horúčka

Jonáš sa však ráno zobudil s horúčkou. „Urobili mi testy a večer som už dostal výsledky, že som pozitívny,“ spomína dobrovoľník.

Karanténu dodržiavame

Len čo sa objavili správy, že nedodržiava karanténu, rozhodol sa vyjsť s identitou von. „Mám tu zásoby jedla a vôbec nevychádzame z bytu, nič. Nie je mi úplne najlepšie, mám veľké bolesti hlavy. Len popremýšľajte, ako by bolo vám, keby niekto takú správu šíril o vás,“ povedal Jonáš.

Mladík bude v karanténe do 3. apríla, potom podstúpi dva testy. Obe však musia mať negatívny výsledok. „Tak iba vás chcem poprosiť, aby ste keď tak napísali mne, a ja vám pokojne dodám nejaké informácie,“ dodal.