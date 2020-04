KORONAVÍRUS Češka po prílete z Filipín pociťovala príznaky: Z vyšetrenia na COVID-19 odchádzala s krvácaním z nosa

MANILA/PRAHA – Približne pred dvomi týždňami sa vrátila z Filipín. Odlietala narýchlo, no vďaka ľuďom z českej ambasády v Manile lietadlo do Česka stihla. Po prílete bol plán jasný – 14 dní v karanténe. Češkine najhoršie obavy sa však naplnili, začala na sebe pozorovať príznaky koronavírusu.

Češka sa vrátila z Filipín. „Po prílete z Česka som šla z letiska rovno domov. Po návrate som sa ohlásila svojej obvodnej lekárke, že sa necítim dobre, som unavená, občas ma pobolieva hlava, kašlem a mám nádchu,“ opísala pre Českú televíziu žena.

Češka sa už cíti o čosi lepšie než po prílete z Filipín. „Ale dobre sa necítim. Trvá to už viac ako 14 dní. Volala som preto znova svojej lekárke. Pýtala sa ma na príznaky. Odpovedám, že mám stále kašeľ, som unavená, smrkám a bolí ma hlava,“ uviedla. Žena sa preto dohodla s doktorkou na vypísaní žiadanky pre testovanie na COVID-19.

Ďalšia lekárkina otázka smerovala k tomu, či si zistila, kde sú v Prahe odberové miesta. „Áno, zistila,“ odvetila. Doktorka jej ďalej oznámila, že vypisuje žiadanku elektronicky a môže si vybrať miesto, kam sa dostaví, ale vopred tam má zavolať, lebo každé zariadenie má iný systém. Následne apelovala na to, aby si zvolila čo najbezpečnejšiu dopravu do miesta odberu a tiež na to, aby si vzala všetky ochranné pomôcky.

Najlepšia preprava bolo vlastné auto. Žena ho ale nemá, tak sa rozhodla ísť pešo do najbližšej odberovej stanice. Nezabudla na nasadiť rúško, okuliare, rukavice a vziať antibakteriálny gél.

„Prichádzam k ústrednej vojenskej nemocnici. Na odberové miesto vedú viditeľné ukazovatele od hlavne cesty a od parkoviska. Približujem sa k prijímaciemu okienku odberového miesta. Pred ním stojí asi desať ľudí. Na plote visí oznámenie o dodržiavaní bezpečnostnej vzdialenosti dva metre. Ďalšie oznámenie informuje, že ľudia, ktorí žiadanku nemajú, zaplatia za test 2900 korún (v prepočte cca 105 eur), a to len kartou (bezkontaktne),“ opísala Češka.

Žena po pristúpení k prijímaciemu okienku uviedla svoje rodné číslo, meno, dátum narodenia, telefónne číslo a adresu bydliska. Následne jeden z pracovníkov prilepil štítok s jej rodným číslom na skúmavku, ktorú podal žene v ochrannom obleku. „Dostávam informáciu, že o výsledku budem do štyroch dní informovaná po telefóne. Potom som bola vyzvaná, nech pokračujem k provizórnemu odberovému stanu. Pani v ochrannom obleku ma vyzýva: „Sadnite si a stiahnite si rúško. Teraz vám odoberiem vzorku z oboch nosných dierok. Budem musieť vsunúť dlhú odberovú tyčinku hlbšie. Bude to trochu nepríjemné, ale dá sa to vydržať,“ opisuje Češka. „Naozaj to nie je nič príjemné. Vydržať sa to ale, ako pani hovorila, dá.“

Než sa žena nazdala, stála už na ceste vedľa odberového miesta. „Trochu som slzila a spustila sa mi krv z nosa. To je tou nádchou, hovorím si. Potom sa vydám späť domov s vreckovkou pri nose a rúškom cez ústa,“ dodala.

Češka teraz čaká na výsledok. „Keď nad tým tak premýšľam, už vlastne necítim nijaký strach. Hlavne chcem mať istotu, že v budúcnosti nikoho nenakazím.“