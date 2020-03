KORONAVÍRUS Pavel sa nakazil v Prahe: Opísal niekoľkodňové peklo! Jeho manželke sa pohoršilo

PRAHA – Hoci do zahraničia nevycestoval, nakazil sa. Nový typ koronavírusu skolil Pavla, ktorému bolo spočiatku odmietnuté testovanie. Ako u neho ochorenie COVID-19 prebiehalo?

Čech Pavel sa infikoval v Prahe. On i jeho manželka začali prvé príznaky pociťovať vo štvrtok 12. marca. „V ten deň sme sa dopoludnia vrátili domov, obaja sme si unavení ľahli do postele a celý štvrtok aj piatok sme, s výnimkou cesty do nemocnice, prakticky prespali. Pociťovali sme slabosť, mali sme horúčky a začali sme kašľať. Pridala sa nádcha, bolesti kĺbov a svalov a v mojom prípade aj bolesť v krku,“ opísal zdravotné ťažkosti muž, reportér portálu Novinky.cz, ktorý jeho príbeh zverejnil.

Dozvedel som sa, že sa mám koronavírus

Pavla i jeho ženu otestovali v sobotu ráno. „V sobotu večer som sa dozvedel, že som pozitívny,“ povedal s tým, že u manželky bol prvotný test negatívny, no objavili sa menšie stopy iného koronavírusu.

Manželia preto začali žiť oddelene, každý v inej miestnosti. Krátko na to sa však žene pohoršilo. „Začala mať ďaleko vážnejší priebeh a príznaky ochorenia ako ja, museli sme od toho ustúpiť a začali sme sa o seba starať navzájom,“ dodal.

Manželka to prežívala horšie

Horúčky u ženy pokračovali aj v nasledujúcich dňoch, mužovi klesli na 38 stupňov Celzia. „Všeobecne mala manželka horší priebeh ako ja. V ďalších dňoch sa pridali problémy s dýchaním a bolesti na hrudi, manželka lapala po dychu. Prvé dni sme úplne stratili chuť do jedla, prakticky sme nič nejedli. Horúčky a zvýšené teploty u nás vydržali osem dní. V piatok, ďalší týždeň, a v priebehu nasledujúceho víkendu, nám teploty začali konečne klesať, a i pocitovo sme sa začali cítiť lepšie,“ spomína Pavel. Ten súčasne priznal, že po celý čas necíti chuť v ústach. „Nerozoznám slané jedlo od sladkého. Všetko, čo zjem, je absolútne bez chuti,“ uviedol.

Ako vyplýva z mužových slov, jeho ženy zle zaberal paralen. „Teploty okolo 38,5 až 39 stupňov Celzia jej nachvíľu ustúpili až po kombinácii dvoch tabliet paralenu, po studenej sprche a zábaloch, a to len na hodinu až dve. Potom sa celá situácia opakovala. Mne zaberal paralen samostatne, po jeho užití mi ustúpila horúčka i zvýšená teplota,“ skonštatoval.

Vážime si pomoc susedov

Zatiaľ čo Pavla v pondelok (23. 3.) trápil už iba kašeľ, nádcha a pocit slabosti, jeho žene sa stále horšie dýcha. „Teploty ani horúčky už vôbec nemáme. Stále ale preležíme celý deň, cítime únavu, spíme zhruba 12 až 13 hodín denne,“ zhrnul muž. Lekári z infekčného oddelenia ich stav pravidelne kontrolujú formou telefonického screeningu.

Pavel so ženou si vážia pomoc, ktorú im ponúklo množstvo známych, kolegov a priateľov, tiež pomoc od susedov, ktorí boli o výskytu ochorenia informovaní. „Susedia a kamaráti nám nosia nákupy, predovšetkým potraviny a nápoje, zástupca primátora mestskej časti, ktorý býva u nás v dome, nám potom pravidelne vynáša smeti, aby sme vôbec nemuseli z bytu a aby sa minimalizovalo riziko i pre našich susedov. Všetko si odovzdávame bezkontaktne za vstupnými dverami. Kamaráti nám poskytli aj rúška a potrebné lieky,“ dodal.