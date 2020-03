Pád lietadla na Floride: Stroj sa zrútil priamo na dvor za rodinným domom

Podľa doterajších informácií nehodu prežili bez vážnych zranení dvaja muži a pes. Stroj mieril z Kansasu a pred nehodou hlásil problém s motorom. Majiteľka domu uviedla, že v tom čase bola na prechádzke.

"Ak by som sa vrátila o niečo skôr, určite by som tam sedela a pozorovala by som lietadlá, pretože práve to rada robím počas víkendov," vyhlásila.