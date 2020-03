Hustý dážď zapríčinil tragickú nehodu: Malé lietadlo nemalo šancu, na palube zahynulo päť osôb

Charterový let zahŕňal štyroch vládnych pracovníkov a pilota. Lietadlo sa pokúsilo dvakrát pristáť neďaleko rieky Lockhart na Yorskom polostrove v štáte Queensland, informovala agentúra Reuters. "Lietadlo sa priblížilo k pristávacej dráhe, pričom pri treťom pokuse sa tragicky zrútilo. Vieme, že na jeho palube sa nachádzalo päť ľudí. Stroj vrazil do piesočných dún. Haváriu nikto neprežil," povedal novinárom náčelník miestnej polície.

Poveternostné podmienky boli vzhľadom na monzúnové dažde "veľmi nepriaznivé", dodal náčelník s tým, že na určenie príčin pádu lietadla je ešte priskoro. Polícia prípad vyšetruje. Všetci pasažieri na palube desaťmiestneho dvojmotorového lietadla typu Cessna 404 Titan pochádzali z mesta Cairns. Vrak lietadla bol nájdený na pláži, približne päť kilometrov východne od pristávacej dráhy.

Prípadom sa zaoberá aj Austrálsky úrad pre bezpečnosť dopravy (ATSB), ktorý predbežnú vyšetrovaciu správu zverejní približne o mesiac, dopĺňa denník The Guardian. Charterová spoločnosť Aerohire so sídlom v Perthe potvrdila, že lietadlo patrilo do jej flotily. Oblasť Yorského polostrova, obývaného prevažne domorodými komunitami, je územím, pre ktorý meteorológovia vydali varovanie pred silným vetrom a záplavovým dažďom. Charterové lety sú bežným spôsobom prepravy austrálskych vládnych činiteľov do odľahlých oblastí.