ONLINE Talianski väzni podpálili basu pre zákaz návštev, šesť mŕtvych: Česi chytili na hraniciach Slováka s horúčkou

Počet prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 vo svete vzrástol v nedeľu na 109 032, počet úmrtí dosiahol 3 595.

Celkový počet úmrtí v Číne sa zvýšil na 3 119 a 80 635 ľudí je nakazených.

Počty nových úmrtí a prípadov nákazy v Číne postupne klesajú už niekoľko týždňov. Koronavírus sa však rozšíril do približne do 90 krajín sveta.

Prvé prípady nákazy dnes ohlásilo Albánsko.

Taliansko v boji proti šíreniu nového koronavírusu uzavrie región Lombardsko a ďalšie oblasti na severe krajiny, tamojších obetí je už 366, nakazených je 7 375 ľudí

Slovákov nakazených koronavírusom je momentálne dvanásť, na našom území sa momentálne nachádza osem potvrdených prípadov.

Slováci by mali v prípade podozrenia na nákazu novým koronavírusom písať na e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

Informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk , k dispozícii sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky 0800 221 234

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

​ONLINE

14:50 V Česku k 32 nakazeným koronavírusom pribudol v pondelok popoludní jeden nový. Hajtman Zlínskeho kraja Jiří Čunek uviedol, že ide o ženu z Rožnova pod Radhoštěm. Medzi nakazenými je aj dojča.

14:40 Dvadsaťsedem ľudí zomrelo v Iráne na otravu metanolom po tom, ako sa rozšírili fámy, že pitie alkoholu môže pomôcť pri liečbe infekcie novým koronavírusom. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra IRNA. Po konzumácii nezákonne vyrábaného alkoholu zomrelo v juhozápadnej provincii Chúzestán 20 osôb a sedem ďalších v severnej provincii Alborz. Agentúra AFP pripomína, že pitie alkoholu je v Iráne zakázané s výnimkou pre nemoslimské náboženské menšiny. Miestne médiá pravidelne prinášajú správy o smrteľných prípadoch otravy spôsobenej nezákonne vyrábanou pálenkou.

14:25 V Slovinsku zaevidovali za posledných 24 hodín tri nové prípady nákazy koronavírusom. Celkový počet nakazených sa zvýšil na 19. Slovinský minister zdravotníctva Aleš Šabeder o tom informoval pred začiatkom zasadnutia bezpečnostnej rady štátu, píše chorvátska agentúra HINA. Dosiaľ sa testom na prítomnosť nového vírusu podrobilo v Slovinsku 981 ľudí. K preventívnym opatreniam pristúpili v krajine aj viaceré vysoké školy, ktoré dočasne zrušili výučbu.

14:20 Li Liang šiel dvanásteho februára do nemocnice vo Wu-chane pre pacientov s miernymi príznakmi choroby. Po dvoch týždňoch ho lekári prepustili s tým, že by mal ešte zostať v karanténe. Dva dni nato mu však prišlo zle. Opäť šiel do nemocnice, ale tam 2. marca zomrel, údajne na koronavírus. Správu o jeho prípade zverejnil šanghajský spravodajský portál The Paper. Neskôr článok zo serveru zmizol, informuje server The South China Morning Post.

14:00 Študent Lycee Francais de Vienne mal test pozitívny na koronavírus, vedenie školy sa preto rozhodlo od pondelka zatvoriť školu na 14 dní. Opatrenie sa uskutočnilo po dohode s francúzskym veľvyslanectvom a v koordinácii s rakúskymi zdravotníckymi orgánmi, informovala súkromná škola vo Viedni-Alsergrunde na svojej webovej stránke.

13:45 Pracovník metra firmy Transport for London bol pozitívne testovaný na smrtiaci koronavírus, čím počet infikovaných vo Veľkej Británii dosiahol cifru 280. Dnes ráno boli vo Walese diagnostikovaní ďalší dvaja ľudia Celkový počet prípadov v Spojenom kráľovstve je v súčasnosti 280, čo je nárast o 74 ľudí od soboty.

13:40 Európsky parlament (EP) uskutočnil dnes mimoriadne rokovanie, aby zvážil možnosť zrušenia tohotýždňového plenárneho zasadnutia, uviedla tlačová agentúra Reuters. Vedenie zákonodarného zboru EÚ minulý týždeň rozhodlo, že marcové plenárne zasadnutie EP sa nebude konať tradične v Štrasburgu, ale - vzhľadom na vysoký počet prípadov koronavírusu vo Francúzsku - sa zasadnutie uskutoční v bruselskom sídle tejto inštitúcie. Táto možnosť je však tiež ohrozená vzhľadom na epidémiu.

13:35 Počet potvrdených prípadov infikovania v Maďarsku stúpol na deväť, informovala v pondelok vládna informačná internetová stránka Koronavirus.gov.hu. Pacientmi sú iránsky študent budapeštianskej Semmelweisovej univerzity a 74-ročná manželka Maďara, ktorý okrem ochorenia na koronavírus trpí aj onkologickou chorobou. Osem pacientov je v budapeštianskej Nemocnici sv. Ladislava a jeden britský občan v debrecínskej Nemocnici Gyulu Kenézyho. Pre podozrenie z nákazy je v karanténe 67 ľudí. Certifikované laboratóriá doposiaľ preverili 362 vzoriek.

13:20 Šesť väzňov bolo zabitých v Taliansku po založení požiaru vo väzení. Rozzúril ich preventívny zákaz návštev vo väzniciach, ktorý vydala vláda. Podobné protesty sa šírili väzeniami po celej krajine. Väzni zapálili väzenie v Modene a šesť ľudí je mŕtvych vrátane troch, ktorí boli predtým presunutí do iných väzníc. Väzni sa búrili aj v Salerne, Neapole a Miláne. Zdroj: TASR/AP/Cliff Owen 13:10 Severoatlantická aliancia v pondelok potvrdila, že sa v radoch jej zamestnancov v bruselskom sídle vyskytol prvý pozitívny test na koronavírus. Bol naň testovaný nemenovaný zamestnanec NATO po návrate z dovolenky v severnom Taliansku. V Bruseli mal príznaky podobné horúčke a cítil sa zle. Zamestnanec je v súčasnosti pod dozorom a v domácej izolácii.

V priebehu niekoľkých minút od pozitívneho výsledku testu boli informovaní všetci spolupracovníci nakazeného a pracujú z domu.

12:50 Poľsko hlási už 16 potvrdených prípadov nákazy. Organizátori takzvaného Pochodu živých, ktorým si v Poľsku každoročne pripomínajú pamiatku obetí holokaustu, sa rozhodli pre jeho odklad v súvislosti so šíriacou sa nákazou. Stane sa tak po prvý raz za uplynulých 32 rokov, pripomenuli agentúry DPA a AP. Asi trojkilometrový pochod medzi dvoma sektormi niekdajšieho najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau sa koná nepretržite už od roku 1988.

12:25 Irán potvrdil ďalších 43 prípadov úmrtia na infekciu koronavírusom, doposiaľ mu podľahlo 237 ľudí. Informovala o tom agentúra AFP. "Za posledných 24 hodín bolo v krajine zaznamenaných 595 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, čím sa ich počet zvýšil na 7 176. Doposiaľ sa z nákazy vyliečilo 2 394 osôb," uviedol na Twitteri poradca iránskeho ministra zdravotníctva Alirezá Vahábzáde. Irán má po Číne, ktorá je epicentrom šírenia nákazy, najvyšší počet obetí.

12:10 Južná Kórea informovala v pondelok o ďalších 96 nových prípadoch, čím sa celkový počet nakazených v krajine zvýšil na 7 478, píše agentúra Jonhap. Šírenie nákazy sa znížilo aj vďaka rozsiahlym preventívnym opatreniam medzi členmi náboženskej sekty na juhu krajiny, kde je evidovaných najviac nakazených. Celkovo si ochorenie spôsobené koronavírusom vyžiadalo v Južnej Kórei 51 životov. Išlo prevažne o starších pacientov, ktorí už mali iné zdravotné ťažkosti. Zdroj: SITA 12:00 Údržbár, pracovník Disneylandu v Paríži bol pozitívne testovaný na koronavírus. Detský zábavný park však zostane OTVORENÝ. Vedenie Disneylandu uviedlo, že osoba nebola v kontakte s hosťami parku. Návštevníkom a hosťom bude odzajtra poskytovaný dezinfekčný gél na ruky.

11:50 Britskí vedci hľadajú dobrovoľníkov, ktorí sa dajú infikovať koronavírusom za 3 500 libier (4015 eur). Vedci, ktorí sa snažia nájsť vakcínu proti nákaze, infikujú dobrovoľníkov kmeňom smrtiacej choroby. Laboratórium vo východnom Londýne v rámci globálneho experimentu vyplatí značnú sumu až 24 ľuďom súčasne infikovaným menej škodlivou formou Covid-19.

11:45 "Je to naša najtemnejšia hodina." Súčasnú situáciu, keď Taliansko drastickými opatreniami bojuje proti prudkému šíreniu koronavírusu, tak komentoval taliansky premiér Giuseppe Conte v rozhovore s denníkom La Repubblica. Šéf talianskej vlády vyjadril presvedčenie, že krajina súčasnú krízu zvládne a vyzval Talianov na zmenu životného štýlu a na obmedzenie spoločenských stykov.

11:25 Japonský politik Hirojuki Morota sa dnes ospravedlnil za to, že predajom rúšok na internetovej dražbe zarobil v prepočte 74.570 eur, kým Japonsko v období šírenia koronavírusu zúfalo rieši ich nedostatok. Informovala o tom tlačová agentúra AFP. Morota predával balíky s rúškami, niektoré obsahujúce 2 000 kusov, na internete v období jedného mesiaca na desiatkach dražieb a zarobil v čistom 8,88 milióna jenov (74.570 eur).

11:15 Index FTSE 100 (Financial Times Stocking Exchange) klesol o vyše 8 % po páde cien ropy cez noc pre obavy z koronavírusu. Odborníci hovoria o veľkých škodách na svetovej burze pre smrteľné ochorenie.

Zdroj: SITA/AP Photo/Eugene Hoshiko

11:10 Výsledky testov na nový koronavírus boli u dvoch Sloveniek, ktoré boli na pozorovaní v nemocnici na Bali, negatívne. TASR o tom informoval riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Juraj Tomaga. Slovenské turistky boli v nedeľu 8. marca prepustené. V oboch prípadoch boli výsledky testov negatívne. Zdravý je aj Slovák na palube japonskej výletnej lode Diamond Princess, 12. marca ho prepustia z karantény.

11:05 Pasažierov z výletnej lode Grand Princess, ktorá kotví pri brehoch Los Angeles, prerozdelia v súvislosti s koronavírusom do karanténnych miest v troch amerických štátoch, a to Kalifornii, Texase a Georgii.

10:55 Na českých hraniciach v Rozvadove odstavili autobus na linke z francúzskeho Chambéry do Prahy. Cestuje v ňom osem ľudí a všetci – okrem dvoch vodičov - majú horúčku. Autobus po ceste zastavil v Mníchove a Norimbergu. Čaká sa na rozhodnutie, čo bude s pasažiermi, ktorí majú teplotu okolo 38 stupňov. Na hraniciach tiež odhalili Slováka, ktorý do Česka mieril s teplotou 38 °C.

10:45 V Británii si koronavírus vyžiadal tretiu obeť, ide o muža, ktorý sa nedávno vrátil z Talianska. Šesťdesiatnik zomrel v nemocnici v Manchestri, predtým mal dlhodobé zdravotné problémy. V Británii dosiaľ evidujú 278 prípadov nákazy koronavírusom. Dnes v súvislosti s koronavírusom v Británii a Európe zasadá vládny krízový štáb, ľudovo nazývaný Cobra, ktorý zvolal premiér Boris Johnson.

10:30 Poľsko hlási už 12 prípadov nákazy, posledným je mladý muž, ktorý sa vrátil z lyžovačky v Taliansku. Muž sa cíti dobre, ale je na pozorovaní v nemocnici. Starší muž (73) vo Vroclavskej nemocnici je naďalej vo vážnom stave.

10:20 Bezpečnostná rada Českej republiky rozhodla o zákaze návštev v domovoch seniorov, v zariadeniach sociálnych služieb a na lôžkových oddeleniach nemocnic, oznámil na tlačovej konferencii premiér Andrej Babiš. Zdroj: SITA/Scott Strazzante/San Francisco Chronicle via AP 10:05 Počet nakazených koronavírusom v USA stúpol na 565, vírus už zabil 22 ľudí v štáte Washington, v Kalifornii a na Floride. Washington, New York, Kalifornia, Maryland a Oregon vyhlásili mimoriadny stav. Pri kalifornskom pobreží kotví od minulého týždňa výletná loď Grand Princess s asi 3 500 pasažiermi. Jeden z predchádzajúcich turistov sa na lodi nakazil vírusom a neskôr zomrel. Teraz je na lodi nakazených 21 ľudí, 19 z nich sú členovia posádky.

9:55 Počet nakazených v Nemecku sa dnes vyšplhal na 1 112. Informoval o tom Inštitút Roberta Kocha, ktorý naďalej hodnotí riziko pre obyvateľstvo ako mierne. Najrozšírenejší je koronavírus v Severnom Porýní-Vestfálsku, kde hlásili 484 prípadov. Nemecko je asi jedinou krajinou, kde sa infekcia tak rozšírila, a pritom zatiaľ nikto nezomrel. Jediný Nemec, ktorý koronavírusu podľahol, zomrel v Egypte.

9:35 Storočný Číňan z mesta Wu-chan sa uzdravil z ochorenia zapríčineného koronavírusom.

Muž je najstarším známym pacientom, ktorý sa vyliečil. Hospitalizovali ho vo Wu-chane 24. februára, lekári pri liečbe okrem antivírusových liekov použili aj tradičnú čínsku medicínu a rekonvalescenčnú plazmovú terapiu.

9:30 Kontrola na českých hraniciach v Dolním Dvořišti odhalila horúčku u vodiča kamióna, ktorý prišiel z Talianska. Uviedol, že vykladal tovar asi 20 km od Milána. Vodič sa necítil dobre, škriabalo ho v hrdle a mal zimnicu. Hasiči v špeciálnych odevoch mu namerali vysokú teplotu hneď dvakrát, sanitka ho preto odviezla do nemocnice.

9:15 Záchranárov v Maďarsku volajú pre podozrenie z nákazy denne v 30 - 40 prípadoch, informovalo internetové vydanie denníka Népszava. Najčastejšie je to v Budapešti, kde počas víkendu pri riešení karantény dvoch Iráncov musela zasahovať polícia. Počet infikovaných v Maďarsku stúpol počas víkendu na sedem. S výnimkou 70-ročného pacienta s onkologickým ochorením je ich stav uspokojivý. V karanténe v budapeštianskej Nemocnici sv. Ladislava je 54 ľudí.

9:00 Talianska vláda vyzýva lekárov a zdravotné sestry na dôchodku, aby sa prihlásili do služby. Treba rýchlo obsadiť 20-tisíc pracovných miest. Lombardsko uvažuje o presune pacientov bez infekcie do iných oblastí. 20 percent všetkých infikovaných potrebuje nemocničnú starostlivosť, 10 percent intenzívnu starostlivosť - všetci na izolačkách. Len v sobotu hlásili v Lombardsku 133 úmrtí.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel 8:50 Fakultná nemocnica Brno začala robiť testy na koronavirus. Doteraz musela odobrané vzorky posielať do Ostravy. Hygienici v Juhomoravskom kraji odobrali vzorky 45 ľudom pre podozrenie na koronavírus, 40 testov bolo negatívnych, v piatich sa na výsledky čaká, uviedla Renata Ciupek z krajskej hygienickej stanice.

8:40 Dve stredné školy uzavreli v pondelok v austrálskom Sydney, keď troch študentov testovali pozitívne. Počet prípadov nakazenia sa zvýšil na viac ako 80, informovala agentúra Reuters. Doteraz zomreli traja ľudia. Pozitívne testovali 14-ročného chlapca a 15-ročné dievča. Chorobu diagnostikovali aj u ich otcov.

8:30 Poľsko hlási tri nové prípady ochorenia. Nemocnica vo Vroclavi prijala 73-ročného pacienta, ktorý je vo vysoko rizikovej skupine. Jeho stav je vážny a nezlepšuje sa. Okrem neho je nakazená mladá žena, ktorá sa vrátila z Talianska a ďalší muž, ich stav však nie je vážny. Spolu je doteraz infikovaných 11 osôb.

8:20 V Rakúsku je nakazených najmenej 106 ľudí. Kancelár Sebastian Kurz v nedeľu v rakúskej televízii hovoril o možnosti dočasného zatvorenia škôl a materských škôl. Doteraz sa v Rakúsku urobilo 4 509 testov.

8:00 Holandsko oznámilo ďalšie dve obete nového koronavírusu. Dohromady tak už má troch mŕtvych, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady. Počet nakazených vzrástol zo 188 na 265. Belgicko má 200 nakazených, čo je zhruba o 30 viac ako v sobotu.

7:50 Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch vyzval Čechov, ktorí sa nachádzajú v talianskom regióne Lombardsko, aby sa vrátili do vlasti. Ľudia musia po návrate zostať 14 dní v karanténe. Povinnosť sa týka všetkých osôb s trvalým pobytom v ČR i osôb s prechodným pobytom na viac ako 90 dní.

7:40 Americký senátor za štát Texas Ted Cruz v nedeľu takisto oznámil, že zostane dva týždne v domácej karanténe po tom, ako sa stretol s osobou, u ktorej testy potvrdili koronavírus. Cruz na Twitteri napísal, že s osobou "absolvoval krátku konverzáciu a potriasli si rukou" na konferencii konzervatívnych aktivistov (CPAC).

Ted Cruz Zdroj: SITA

7:20 Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa v nedeľu oznámil, že zostane dva týždne v domácej izolácii v súvislosti s šírením nákazy koronavírusu SARS-CoV-2. Podľa DPA nemá príznaky ochorenia COVID-19. Minulý týždeň však prišiel do kontaktu so študentmi zo školy v severnej časti krajiny, ktorá bola neskôr zatvorená v dôsledku potvrdeného prípadu nákazy a chce ísť príkladom.

Marcelo Rebelo de Sousa Zdroj: SITA/AP Photo/Kamil Zihnioglu

7:15 Colníci a policajti budú od pondelka na väčšine hraničných priechodov v Česku vykonávať náhodné kontroly. Ide o desať hraničných prechodov so Slovenskom, Nemeckom a Rakúskom.

7:10 KĽDR zatiaľ na svojom území nepotvrdila ani jeden prípad nákazy novým koronavírusom. Podľa BBC sa však vyskytli obavy, že krajina nemá dostatočnú zdravotnícku infraštruktúru na testovanie a liečbu nákazy.

7:00 Približne 60 cudzincov vrátane diplomatov, ktorí strávili niekoľko týždňov v karanténe v Severnej Kórei, bolo v pondelok letecky prevezených do ruského mesta Vladivostok. Let, ktorý zabezpečil severokórejský štátny letecký prepravca Air Koryo, pristál v pondelok vo Vladivostoku vo východnej časti Ruska.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ahn Young-joon

6:40 Vzbura v talianskych väzniciach má tri obete

Väzni v štyroch talianskych väzniciach sa vzbúrili proti novým pravidlám, ktoré boli úradmi zavedené s cieľom zabrániť ďalšiemu rozšíreniu koronavírusu nového typu v krajine. Nepokoje si vyžiadali tri obete na životoch, dvaja ľudia sú v kritickom stave.

Ako v nedeľu informovala agentúra AFP, proti týmto obmedzeniam sa vzbúrili väzni v meste Neapol na juhu Talianska, v Modene na severe krajiny, v stredotalianskom Frosinone, ako aj v Alexandrii na severozápade. V rámci prevencie sú okrem iného vo väzniciach zakázané návštevy príbuzných.

6:35 Taliansko je po Číne, kde koncom decembra 2019 zaznamenali prvé prípady nákazy, druhou najviac postihnutou krajinou na svete so 7 375 nakazenými a 366 úmrtiami.

Zdroj: SITA/ AP Photo/Andrew Medichini

6:30 Počet nakazených vo Francúzsku dosiahol v nedeľu 1 126 prípadov, čo je druhý najvyšší počet v Európe po Taliansku. Vo Francúzsku nákaze zatiaľ podľahlo 19 ľudí.

6:25 Francúzsko zakázalo verejné zhromaždenia s účasťou vyše 1 000 ľudí s cieľom obmedziť šírenie nákazy nového koronavírusu SARS-CoV-2. Rozhodnutie o zákaze zhromaždení oznámil francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran.

6:20 Prvý prípad hlási už aj Albánsko

Albánsko dnes ohlásilo prvé dva prípady nákazy novým koronavírusom. Ide o otca so synom, ktorí sa do krajiny vrátili z Talianska. Muži vo veku 54 a 28 rokov sa podľa albánskych médií vrátili do krajiny z niekoľkodňového pobytu vo Florencii. Po príchode sa u nich objavili zdravotné komplikácie, kvôli ktorým vyhľadali lekársku starostlivosť. Stav oboch nakazených je stabilizovaný.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ahn Young-joon

6:15 Počet ľudí nakazených ochorením COVID-19 sa v nedeľu v Českej republike zvýšil na 32 po tom, ako laboratória potvrdili ďalších šesť prípadov nákazy. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na českého ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha.

​6:10 Južná Kórea v pondelok oznámila 248 nových prípadov nákazy a celkový počet nakazených osôb v krajine sa zvýšil na 7382. Najviac prípadov hlásia z mesta Tegu na juhovýchode krajiny a v susednej provincii Severný Kjongsang.

6:05 Z prípadov potvrdených v pondelok sa 36 vyskytlo v provincii Chu-pej, ktorá je vírusom najviac postihnutá. Prvé prípady nákazy zaznamenali koncom decembra 2019 v meste Wu-chan v tejto provincii.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ahn Young-joon

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu, ktorá sa rýchlo šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.