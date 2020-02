Češka prežívala v Číne peklo: S bábätkom ju nepustili do lietadla... Po hodinách drámy prišiel zvrat

Češka Kateřina Pekařová v Číne žije už dlho. O svojom živote v tejto krajine v píše aj vlastný blog nazvaný "Chinese life by Kate". V meste Changchun býva so svojím manželom, má dve deti, pričom to mladšie, dcérka Malvínka, sa narodila pred pár týždňami priamo v Číne. Návrat do Češka plánovali už dlhšie, ale všetko situácia okolo nebepečného koronavírusu všetko urýchlila. Už v posledných dňoch musela riešiť, že kvôli všetkým možným obmedzeniam nemali s rodinou prístup k dostatku potravín.

Keď celá rodina prišla na letisko s cieľom odletieť, prišla obrovská rana. Šťastný návrat do rodného Česka sa nekonal. "Takže ako už viete, dnes sme neodleteli a museli sa vrátiť späť domov," začala smutne pred dvoma dňami Kateřina na sociálnej sieti. "Všetko sa zdalo byť v poriadku, po tom, čo sme si vystáli hodinový rad, odbavili kufre, meranie teploty atď. nás zastavili na imigračnom - "nemáte vízum pre bábätko, bohužiaľ, nemôžete letieť"," uviedla Češka s tým, že takéto odbavenie odmietli a začalo sa overovanie informácií. "Pustili nás ďalej, myslela som si, že je to v poriadku, ale oni nás odviedli do kumbálu na imigračné a tam sme sa nimi hodinu dohadovali. Malvínka sa narodila v Číne, nemá ešte občianstvo," pokračovala v príbehu Kateřina.

Kateřina Pekářová s rodinou Zdroj: Instagram/kacipekarova

Problém bol podľa nej v tom, že Malvínka nemá ešte občianstvo ani rodný list, iba tzv. Emergency pas pre jeden výjazd z krajiny. "Malo to stačiť. Stále nevieme, či to na letisku len nepo*rali, alebo či to naozaj vláda potrebuje, čo je pekná kravina, keď opustíme krajinu," zamýšľa sa Kateřina.

Po hodinách čakania a pobehovaniu zamestnancov letiska konečne zistili, či môžu odletieť. "Verdikt znel, je nám ľúto, bez víz nemôžete vycestovať," uviedla Češka, pričom dodala, že letisko dalo možnosť odcestovať len jej, otcovi a prvému dieťatu, ale nie Malvínke.

"Vydanie víz bude trvať minimálne týždeň, s tým, že budeme musieť na úrad aj s Malvínkou. Neviem, čo bude, všetko teraz riešime," neskrývala zúfalstvo Kateřina s tým, že čakajú na potvrdenie z českého ministerstva pre čínsku stranu, že môže bábätko odletieť bez víz.