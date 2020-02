Veronika opísala situáciu v Číne: S dcérkou (22 mes.) je v domácej karanténe, z nemocníc má strach

Češka Veronika Krubnerová žije spoločne s rodinou v Číne. O aktuálnej situácii, obmedzeniach aj opatreniach informuje prostredníctvom Facebooku, kde píše blok s názvom "Čína na tvrdo i na měkko". Tiež však zvažuje, že sa vráti domov. Nedeľa bola pre ňu a jej rodinu desiatym dňom v karanténe. Ako to tam teda vyzerá?

"Každý deň nám dezinfikujú sídliska vrátane kľučiek na dverách, tlačidlá na výťahu, podlahy a ostatné spoločne používané povrchy," informuje na svojom blogu s tým, že teploty merajú pri vstupe do kaviarní, do sídlisk a niektoré miesta ponúkajú dezinfekčný gél alebo sprej na ruky.

Veronika Krubnerová s manželom a dcérkou Zdroj: FB/Veronika Krubner

"Na symptómy vírusu sú nastavené iba určité nemocnice tomu prispôsobené. Vonku sa môžeme pohybovať len s rúškom alebo respirátorom, takže s dieťaťom, ktoré si to na tvári nechá, len veľmi obmedzene vonku," pokračuje Češka a dodáva, že ľudia sa tam podporujú vo vzdelávaní voči vírusu aj na sociálnych sieťach a nepravdivé správy sú overované častejšie.

"Skupiny sa podporujú zdieľaním čo variť, ako zabaviť deti, ako sa nezblázniť," dodáva s tým, že v domácnosti im funguje voda, elektrina a kúrenie. "Doručovanie jedla a zásob funguje normálne, malo by sa spustiť doručovanie ostatných vecí objednaných z internetu. Na chvíľku neboli dostupné rúška, sem-tam vypredané ovocie, zelenina, všetko sa ale postupne zase obnovuje," dodáva Veronika a uvádza, že ceny sú o niečo drahšie kvôli nedostatku. "Nechcem chodiť do nemocnice s bolesťou v krku, len aby som ešte chytila niečo iné," povedala podľa Blesku pre reportérov denníka The New York Times.

Veronika Krubnerová Zdroj: FB/Veronika Krubner

Podľa jej slov sú do 17. februára deti doma, až potom nastupujú do škôlok. Dospelí idú do práce o týždeň skôr. Obmedzuje sa pohyb ľudí, aby sa šíreniu do ďalších dní spomalilo. Ako však dodáva, ohľadom "koronavírusu sa stále očakáva nárast v ďalších 7-10 dňoch."

Nie sú z tých, ktorí panikária

Ako informovala v inom blogu, obmedzení je tam naozaj dosť. "Je tu vírus? Áno. Sú tu obmedzenia? Áno a je ich momentálne celkom dosť. Dodržiavame ich? Áno, sme v našej vlastnej karanténe," informuje Češka na Facebooku s tým, že zatiaľ nechodia von a ruky si umývajú niekoľkokrát denne.

"Moja dcéra odmieta nosiť masku, čo nie je nič nepochopiteľného v 22 mesiacoch. Keďže som vyhodnotila situáciu a mám tú možnosť, tak počkáme ešte pár dní v našej domácej karanténe, aby sme obe s dcérou vedeli, že sme OK a poletíme domov. Babka na stráženie je, tu je teraz rovnako nuda. Zostalo nám trochu peňazí z minuloročného rozpočtu na letenky. Takže všetko nahralo k rozhodnutiu odletieť, " napísala Veronika, ktorá síce nepatrí k tým, ktorí panikária ale nechce nič podceniť a zbytočne riskovať.

Veronika Kubnerová s dcérkou Zdroj: FB/Veronika Krubner

Úmrtia podľa nej sú, no sú aj vyliečení. "Vírus je fatálny hlavne pre rizikové skupiny, ktoré už mali nejaké problémy predtým, podlomená imunita, diabetes, vek a iné," informuje Veronika, pričom sa predpokladá, že je nebezpečný aj pre malé deti, čo nemajú ešte imunitu. "Niektorí ľudia si ním prejdú ako drsnejšou chrípkou a ich imunita si s tým poradí." dodáva na Facebooku a vyzýva aj ostatných ľudí, aby nepanikárili.

Počet potvrdených úmrtí v dôsledku nákazy novým druhom koronavírusu stúpol v Číne v stredu na 490, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na čínske úrady. Úrady v čínskej provincii Chu-pej nahlásili v stredu 65 úmrtí. Takisto zaznamenali 3156 nových potvrdených prípadov nákazy, čím sa celkový počet nakazených ľudí zvýšil na viac ako 23.500.