Koronavírus straší svet: VIDEO Slováci z Wuchanu už sú doma, karanténa v Banskej Bystrici!

Slováci s podozrením na koronavírus sú už v rooseveltovej nemocnici

Občania ČR zamierili z letiska priamo do karantény v pražskej Nemocnici Na Bulovke, Slovákov prevezie sanitka do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje, na oddelení infektológie ich prijali okolo šiestej ráno.

Česi a Slováci evakuovaní z Číny príznaky vírusu nevykazujú

Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch uviedol, že piati Česi a dvaja Slováci sú v poriadku a nevykazujú symptómy koronavírusu, informovala TV Nova. Vojtěch to povedal skoro ráno na mimoriadnom brífingu na pražskom Letisku Václava Havla, kam Čechov a Slovákov previezol český vládny špeciál Jak-40. Nova uvádza, že evakuačný let z Číny sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia.

Lietadlo priletelo na Terminál 4, ktorý spravuje ministerstvo obrany. Ten sa nachádza bokom od Terminálov 1 a 2, ktoré používajú cestujúci na bežných linkách, prevádzka letiska tak nemusela byť obmedzená.

Evakuovaní Česi a Slováci po pristáti v českej metropole Zdroj: Profimedia

Video z pristátia

Český minister zahraničia Tomáš Petříček na svojom twitterovom účte zverejnil video z pristátia lietadla s evakuovanými Čechmi a Slovákmi v Prahe.

Devět dní od uzavření Wu-chanu jsou Češi, kteří o návrat požádali konečně doma. Na cestě strávili více než 24 hodin a podle mých informací se těší především na postel. Přeji jim zasloužený oddych a hodně zdraví. Děkuji a všem zainteresovaným na @mzvcr. pic.twitter.com/GysWc52u6F — Tomáš Petříček (@TPetricek) February 2, 2020

AKTUÁLNE Ďalšie podozrenie na koronavírus na Slovensku: Pacienta prijali v Ružomberku

V Nemocnici Na Bulovke sú pre päť evakuovaných pripravené samostatné izby s vlastným sociálnym zázemím. Prístup k nim bude mať podľa jej hovorkyne Simony Krautovej len ošetrujúci personál s ochrannými pomôckami. Testy na koronavírus absolvujú v pondelok ráno, výsledky budú známe popoludní. Česi zostanú v karanténe dva týždne, pretože taká je najdlhšia zistená inkubačná doba ochorenia spôsobovaného novým koronavírusom 2019-nCoV.

Selfie z letiska

Český študent Daniel na svoj Instagram zavesil snímku, na ktorej je spolu s evakuovanými Slovákmi a Čechmi. Zdroj: Instagram/D. P.

„5 Čechov a 2 Slováci. Selfie z letiska, momentálne čakáme na lietadlo do Francúzska. Potom poletíme do Belgicka, kde by nás mal vyzdvihnúť vojenský špeciál. Snáď odletíme bez komplikácií. Ďakujeme Francúzsku, EÚ, českej ambasáde, čínskej a našej vláde za poskytnutie takejto pomoci,“ napísal Daniel k svojej fotke.

Päť občanov ČR a dvoch Slovákov odviezol z izolovaného čínskeho mesta Wu-chan francúzsky špeciál, v ktorom cestovali spolu s približne 250 osobami z 30 krajín. Airbus A380 odštartoval z Číny v noci na nedeľu, v popoludňajších hodinách pristál vo Francúzsku, odkiaľ potom zamieril do Bruselu.

Česká republika eviduje 105 českých občanov, ktorí sa chcú vrátiť z Číny do svojej vlasti, informovala v pondelok na Twitteri spravodajská stanica ČT24. Títo ľudia sa podľa českého ministra zahraničných vecí nenachádzajú v ohnisku nákazy nového koronavírusu. Za epicentrum nákazy je považované mesto Wu-chan v stredočínskej provincii Chu-pej.

Nový koronavírus má 361 obetí

Epidémia nového koronavírusu si v Číne vyžiadala ďalších 57 obetí — s výnimkou jednej boli všetky hlásené z provincie Chu-pej. Celkový počet potvrdených úmrtí na koronavírus 2019-nCoV v Číne tak stúpol na 361, informovali v pondelok svetové agentúry s odvolaním sa na centrálnu zdravotnícku komisiu. Jedno úmrtie zaznamenali úrady v Čchung-čchingu, v ktorom aj po započítaní administratívnych hraníc žije vyše 30 miliónov ľudí a patrí tak medzi najľudnatejšie mestá v Číne.

Počet nakazených v Číne stúpol o 2829 osôb a ku koncu nedele miestneho času dosiahol 17.205. Novému koronavírusu tak podľahlo v pevninskej Číne viac ľudí ako epidémii ťažkého akútneho respiračného syndrómu, ktorá si na prelome rokov 2002 a 2003 vyžiadala 349 obetí, uviedla agentúra AFP.

Zdroj: SITA/Chinatopix via AP

Mimo Čínu bol koronavírus 2019-nCoV doteraz zaznamenaný v 24 krajinách, kde sa ním nakazilo vyše 150 ľudí. Prvú obeť za hranicami Číny hlásili Filipíny, kde cez víkend zomrel Číňan z mesta Wu-chan. V snahe obmedziť šírenie vírusu čínske úrady v nedeľu oznámili opatrenia zamerané na uzavretie deväťmiliónového mesta Wen-čou ležiaceho na východnom pobreží krajiny asi 800 kilometrov od Wu-chanu, považovaného za ohnisko epidémie. Opatrenia zahŕňajú uzatvorenie ciest a obmedzenie pohybu obyvateľov.

V boji proti vírusu chcú postupovať spoločne priemyselne vyspelé krajiny združené v skupine G7, teda Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Veľká Británia a Spojené štáty, keďže všetky potvrdili prípady infikovania vírusom. V nedeľu to uviedol nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn.

Do novej nemocnice privážajú prvých pacientov

Čínska nemocnica Chuo-šen-šan v pondelok prijala prvých pacientov nakazených novým koronavírusom. Dvojposchodovú budovu s tisíc lôžkami postavili za desať dní v meste Wu-chan. Na stavbe sa podieľalo sedemtisíc ľudí. Viac ako polovicu zaberá izolačné oddelenie.

Neuveriteľné! VIDEO Novú nemocnicu v Číne otvorili za 48 hodín

Čínska ľudová oslobodenecká armáda poslala do nemocnice 1400 lekárov, zdravotných sestier a ďalší personál. Lekári môžu komunikovať so špecialistami z nemocnice v Pekingu prostredníctvom špeciálneho video systému, ktorý nainštaloval 20-členný tím za menej ako dvanásť hodín. Tento týždeň pritom plánujú otvoriť aj druhú nemocnicu, ktorá ponúkne 1500 lôžok.

WHO varuje v súvislosti s vírusom pred infodémiou

Svetová zdravotnícka organizácia vyjadrila v nedeľu znepokojenie z "masívnej infodémie", teda záplavy informácií o novom koronavíruse 2019-nCoV. Niektoré informácie sú správne, iné nie, WHO preto spustila rozsiahlu informačnú kampaň na Facebooku, Twitteri a ďalších sociálnych médiách.

V nej odpovedá na otázky, ako napríklad či proti vírusu pomáha konzumácia cesnaku (neexistujú o tom dôkazy) alebo dym z pyrotechniky (odpoveď je nie), informuje na svojej stránke Deutsche Welle. Podľa WHO sa netreba obávať listov alebo balíkov odoslaných z Číny, pretože vírus na takýchto predmetoch alebo v nich dlho neprežije.

Zdroj: SITA/Chinatopix via AP

Na samostatnej webovej stránke WHO odporúča okrem iného pravidelné umývanie rúk, aj keď nie sú "viditeľne špinavé". Choré osoby by mali pri kýchaní používať dlane, ale ústa si zakryť ramenom alebo vreckovkou, ktorú potom treba odhodiť do uzavretého odpadkového koša.

Česká vláda rozhodla o zákaze priamych letov medzi Čínou a ČR

Česká vláda v pondelok rozhodla, že od nedele 9. februára zakáže priame lety medzi ČR a Čínou s cieľom obmedziť šírenie nového koronavírusu. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz. Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch pred rokovaním vlády povedal, že situácia si toto opatrenie vyžaduje.

"Zatiaľ je to na dobu neurčitú," povedal Vojtěch a dodal, že dĺžka závisí od vývoja situácie v súvislosti s vírusom. Vláda bude podľa jeho slov situáciu vyhodnocovať. Z Číny lieta do Prahy týždenne desať priamych liniek, ktoré prevádzkujú tri české letecké spoločnosti, pripomínajú Novinky.cz.

Rusko má situáciu pod kontrolou

Situácia v Rusku v súvislosti s novým koronavírusom je pod kontrolou, uviedol v pondelok na stretnutí s podpredsedami ruskej vlády premiér Michail Mišustin. "Boli prijaté všetky potrebné opatrenia, aby sa zabránilo šíreniu infekcie v našej krajine, bol zriadený reakčný tím a situácia je pod kontrolou," citovala Mišustina agentúra TASS. Epicentrom nákazy novým koronavírusom je čínske mesto Wu-chan.

Zdroj: SITA/AP/Achmad Ibrahim

Rusko v piatok oznámilo, že v krajine zaznamenali prvé dva prípady nákazy vírusom 2019-nCoV, a to u dvoch občanov Číny v Zabajkalskom kraji pri čínskych hraniciach a v juhosibírskej Ťumenskej oblasti. Rusko prijalo sériu opatrení s cieľom zamedziť šíreniu vírusu - napríklad pozastavilo bezvízový styk pre čínskych turistov a vydávanie pracovných víz pre občanov Číny.

Ruské štátne železnice v nedeľu oznámili, že od 3. februára na neurčito pozastavujú vlakové spojenie s Čínou. Rozhodnutie sa týka všetkých vlakov zaisťujúcich prepravu osôb vrátane diaľkovej linky Moskva-Peking.