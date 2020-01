Rusko by malo zostať silnou prezidentskou republikou, tvrdí Putin

Navrhol tiež, aby sa v Rusku potom konalo referendum o zmene a doplnkoch ruskej ústavy s cieľom zvýšiť právomoci parlamentu pri zachovaní silného prezidentského systému. Zdôraznil, že "Rusko by malo zostať silnou prezidentskou republikou," ale vyslovil sa aj za posilnenie právomocí ďalších vetiev moci a ich tesnejšiu spoluprácu.

Prezident si podľa Putina musí zachovať právo odvolať predsedu vlády a ministrov a mal by si zachovať aj priamu kontrolu nad ozbrojenými silami a všetkými zložkami na presadzovanie práva. Putin však navrhol delegovať Štátnej dume právo schváliť kandidatúru predsedu vlády a celej vlády, pričom prezident nebude mať právo odmietnuť ich. Otázku dvoch po sebe nasledujúcich funkčných období prezidenta Ruskej federácie, ktoré teraz stanovuje ústava, Putin nepovažuje za principiálnu, ale súhlasí s tým, že prezident Ruskej federácie by nemal zastávať funkciu hlavy štátu viac než dve funkčné obdobia.

Navrhol zakotviť v ústave, že kandidát na prezidenta musí v Rusku žiť namiesto súčasných 10 rokov najmenej 25 rokov. Medzi svojimi návrhmi na zmenu ústavy Putin uviedol klauzulu, že ruská ústava je nad inými právnymi normami a že medzinárodné zákony sa môžu uplatňovať len vtedy, ak neprotirečia ruskej ústave. Putin navrhuje, aby gubernátori, senátori a poslanci Štátnej dumy, premiéri, podpredsedovia vlády a ministri nesmeli mať cudzie občianstvo, povolenie na pobyt alebo iný dokument umožňujúci trvalý pobyt v inej krajine. Navrhol tiež, aby ústava zaručovala, že minimálna mzda nemôže byť nižšia než životné minimum a že dôchodky budú pravidelne valorizované.

Na úvod svojho prejavu sa Putin venoval demografickým problémom Ruska, pričom upozornil, že demografickú budúcnosť krajiny ohrozujú nízke príjmy časti obyvateľstva. Vyslovil sa preto za podporu rodín a sociálnej sféry. Veľkú časť prejavu venoval školstvu a vzdelávaniu, avizoval zvýšenie miezd učiteľov i lekárov, vyslovil sa za bezplatné obedy pre školákov na prvom stupni základných škôl i podporu rodín s malými deťmi. Hovoril aj o problémoch v zdravotníctve, dostupnosti zdravotnej starostlivosti a liekov i kontrole ich kvality.

Pokiaľ ide o podnikateľský sektor, Putin pripomenul zodpovednosť podnikateľov v sociálnej a ekologickej sfére. Zdôraznil nutnosť monitorovania kvality vzduchu, vody a pôdy, ako aj zníženia objemu odpadov, a navrhol vytvoriť systém ekologického monitoringu. Uviedol, že Rusko chce podporiť celosvetové projekty na ochranu životného prostredia a klímy a angažovať sa v tejto sfére aj vo výskume. Ruský prezident sa vyslovil i za bezplatný a široko dostupný internet. Podľa jeho názoru by to bola "konkurenčná výhoda pre Rusko".

Rusko je otvorené spolupráci so všetkými zainteresovanými partnermi

Ruský prezident Vladimir Putin sa v stredu vo svojom prejave k poslancom Federálneho zhromaždenia vyslovil za to, aby pätica jadrových mocností - stálych členov Bezpečnostnej rady OSN - začala pracovať na odstraňovaní hrozby globálnej vojny. Podľa agentúry TASS Putin uviedol, že tieto štáty majú "osobitnú zodpovednosť za zachovanie a trvalo udržateľný rozvoj ľudstva."

Podľa ruského lídra by tieto krajiny mali prísť s novými prístupmi "na zabezpečenie stability na planéte, ktoré by plne zohľadňovali politické, hospodárske a vojenské aspekty moderných medzinárodných vzťahov". Zdôraznil, že Rusko je otvorené posilneniu spolupráce so všetkými zainteresovanými partnermi. "Nikomu sa nevyhrážame, ani sa nesnažíme vnútiť svoju vôľu," vyhlásil Putin.

V prejave k poslancom Federálneho zhromaždenia Putin povedal, že Rusko vyvíja unikátnu zbraň novej generácie a obranyschopnosť Ruska je zaistená na desaťročia dopredu. Apeloval však "nezaspať na vavrínoch", ale podobne ako doteraz aj naďalej "dôkladne sledovať a analyzovať, čo sa deje v tejto oblasti vo svete; rozvíjať poľné komplexy a systémy budúcej generácie."