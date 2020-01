Putin odmietol vhodnosť parlamentného systému a varoval pred dvojvládím

"Tam (pri parlamentnom systéme), strana ktorá vyhrala parlamentné voľby, zostavuje vládu, pričom počet funkčných období nie je ohraničený. Avšak pre nás to nie je," vyhlásil Putin. Podľa jeho slov totiž v Rusku neexistujú politické strany, ktoré by mali "viac ako sto rokov, ako je tomu v Európe", pričom zdôraznil, že aj tam "nedokážu niekedy pol roka zostaviť vládu".

Rusko by malo zostať silnou prezidentskou republikou aj preto, že na jeho území žije mnoho národov a národností. Integrovať takéto veľké množstvo "spôsobov života" v rámci parlamentného zriadenia, je "prakticky nemožné", dodal.

Šéf Kremľa tiež reagoval na otázku študentky, či by v Rusku mohli byť v čase odovzdávania moci vytvorené špeciálne orgány, ktoré by stabilizovali riadenie štátu, podobne ako tomu bolo v Singapure alebo Kazachstane. "To, čo navrhujete, bude podkopávať inštitút prezidenta," povedal šéf Kremľa s tým, že ak sa v Rusku objaví "akýkoľvek orgán nad prezidentom, nebude to znamenať nič iné než dvojvládie", čo by bola podľa jeho slov pre krajinu ako Rusko "absolútne neprijateľná situácia".