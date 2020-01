Šokujúci prípad Alexie, ktorá skončila v decáku: Zeman vytiahol na matku chúlostivé tajomstvo

Šokujúci prípad Alexie, o ktorej brniansky krajský súd rozhodol, že sa má naučiť milovať otca a poslal ju do krízového centra, rezonuje česko-slovenskou verejnosťou už dlhšiu dobu. V centre prežila prvé noci, avšak s rodičmi sa od nástupu kontaktovať nemohla. K Alexii, ktorý doplatila na spor jej rozvedených rodičov, sa pre český portál Blesk.cz vyjadril aj český prezident Miloš Zeman. Povedal, že bol "v podobnej situácii ako školáčka Alexia."

Otázky na nešťastnú Alexiu patrili vôbec k najpočetnejším, ktoré českí čitatelia Zemanovi posielali. "Bol som v rovnakej situácii, keď som bol malý chlapec. Moja mamička, inak nesmierne dobrá žena, sa rozviedla a otec žiadal nie o zverenie do starostlivosti, ale o návštevy," zveril sa v nedeľu Zeman v relácii Blesku S prezidentem v Lánech.

Miloš Zeman Zdroj: TASR/AP/Darko Vojinovic

Ako ďalej pokračoval, ako dieťa vypovedal pred súd a vypovedal tak, ako si priala jeho matka. "Že nechcem a tak ďalej. A to som s ním nemal žiadnu skúsenosť, ani pozitívnu, ani negatívnu," vysvetlil Zeman, pričom dodal, že od tej doby neverí, "že by dieťa nebolo ovplyvňované rodičom, ktorý vlastne spôsobil rozvod".

Právny odbor Hradu Zemana vraj upozornil, že matka Alexie má štyri deti, každé z nich s iným mužom. "Ak je to pravda, nesvedčí to práve o stabilite rodinných vzťahov. Bodka," upozornil Zeman. Druhá strana, teda matka Alexie, tvrdí, že ju manžel v roku 2012 fyzicky napadol pred deťmi a údajne tiež znásilnil.

Podľa Zemanových slov vraj príliš možností, ako pomôcť Alexii, nemá. "Kompetencie prezidenta sú udeliť milosť - ale tu nie je komu." Okrem toho ešte môže zastaviť trestné stíhanie, ale "Alexia nie je trestne stíhaná", reaguje na žiadosti verejnosti, aby v danom prípade zasiahol. "Takže ostáva len pozvať si príslušného ministra a požiadať, aby si vec preštudoval a vyjadril sa k nej," dodal k prípadu.

Na prípad Alexie reagoval Babiš aj česká ministerka práce

Alexiin prípad nenechal bez odozvy ani českého premiéra Andrej Babiša. Svoje vyhlásenie uviedol na Facebooku, kde prípad označil za príšerný a poveril ním českú ministerku spravodlivosti Mariu Benešovou, aby ho preverila. "Behá mi mráz po chrbte, že je niečo takéto u nás v Českej republike možné," uvádza.

Zdroj: FB/Andrej Babiš ​

O prípad sa podľa Blesku zaujímala aj česká ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová. Tá upozornila na povinnosť súdu zisťovať názor dieťaťa na prvom mieste. Pripomenula, že "dieťa môže byť počuté aj bez prítomnosti ďalších osôb, ak sa dá očakávať, že by ho ich prítomnosť mohla ovplyvniť tak, že by nevyjadrilo svoj skutočný názor."

Stanovisko českej ministerky spravodivosti

Český prezident o stanovisko v medializovanom prípade Alexie požiadal českú ministerku spravodlivosti Mariu Benešovou. Tu je jej celé znenie, ktoré Zeman poskytol pre Blesk:

"Vážený pán prezident,

na základe Vášho podnetu z polovice decembra minulého roka, ako aj neskoršieho podnetu pána predsedu vlády, som osobne preskúmala rozsudok Krajského súdu v Brne čoby súdu odvolacieho z 19. 11. 2019, sp. zn. XXXX, ktorým bolo vo veci sporu rodičov o výchovu maloletých Alexie XXX narodené XXXX rozhodnuté tak, že neplnoletá bola do 30. 6. 2020 zverená do starostlivosti Krízového centra pre deti a dospievajúcich v XXXX, kde sú s ňou obaja rodičia oprávnení sa vo vymedzených časoch stýkať, a následne od 1. 7. 2020 zverená do výchovy otca J. XXXX, bytom v Prešove, Slovenská republika. Rozsudok bol široko prezentovaný v denníku Blesk.

Po podrobnom štúdiu celej veci a najmä súdneho rozhodnutia konštatujem, že odvolací súd starostlivo vyhodnotil rozsiahle dôkazy tohto náročného a ojedinelého prípadu a dospel k odôvodnenému záveru, že zmena výchovy je riešením, ktoré je v najlepšom záujme maloletej.

V tejto súvislosti z rozsudku vyplýva, že matka maloletej Ajka XXXX napriek opakovaným poučovaniam zo strany súdov dlhodobo, permanentne a trvalo bránila, aj teraz bráni, v styku dcéry s otcom, nerešpektuje doteraz súdom nariadené predbežné opatrenia a v dieťati vyvoláva psychické napätie, ktoré neplnoletá nezvláda. Príčinou tohto rokovania je okrem iného silne problematický vzťah medzi rodičmi, ktorí nedokázali vyriešiť svoje vzťahy z minulosti.

V rámci konania sa obaja rodičia podrobili dôkladnému znaleckému skúmaniu. Otec bol hodnotený ako plne dôveryhodný, pokojný, emočne stabilný, neagresívny a nekonfliktný človek. Matka bola naopak vyhodnotená znalcom za nadpriemerne inteligentná, avšak afektívne labilná, so zvýšenou potrebou obdivu, zvýšene senzitívna, infantilná, psychosociálne nezrelá a bulimička, a vzhľadom na tieto okolnosti ako menej výchovne kompetentná.

Pokiaľ ide napokon o dočasné zverenie do starostlivosti krízového centra, zmyslom tohto opatrenia je zaručiť adaptáciu maloletej na nové prostredie. Príslušné zariadenie, ktoré má s podobnými prípadmi dlhoročné skúsenosti, už neplnoletá vrátane jeho pracovníkov dobre poznala; bez problémov v ňom už toľkokrát prebehol asistovaný styk otca s neplnoletou.

S ohľadom na vyššie uvedené konštatujem, že Krajský súd v Brne podľa môjho názoru v predmetnom rozhodnutí nepochybil, ale naopak správne posúdil vec s prihliadnutím na všetky relevantné okolnosti.

Pozastavuje sa však nad počiatočnú prezentáciou celej záležitosti denníkom Blesk, ktorá bola úplne jednostranná a tendenčná a vychádzala podľa všetkého iba z líčenia babičky, prípadne matky maloletých. Niektoré uvádzané okolnosti potom boli vyslovene nepravdivé. Takýto prístup považujem za nanajvýš nevhodný, a to tým skôr, že je s to ďalej poškodzovať záujmy a psychický stav maloletej, ktorá je už tak vystavená extrémnej situácii, za ktorej vznik nenesie žiadnu zodpovednosť.

Záverom si dovoľujem konštatovať, že z titulu svojej funkcie nie som s ohľadom na nezávislosť súdneho rozhodovania oprávnená akokoľvek zasahovať do predmetného súdneho konania; vzhľadom na vyššie uvedené by som potom pre takýto postup nevidela dôvod ani v prípade, že by som takýmto oprávnením disponovala.

K zmene právneho stavu môže aktuálne dôjsť iba v dôsledku aktivity rodičov. V ideálnom prípade by takouto aktivitou bolo nadviazanie racionálnej komunikácie medzi nimi, vedenej snahou sledovať najlepší záujem ich spoločného dieťaťa i cez hlboké osobné nezhody, ktoré medzi nimi panujú, a nájsť dohodu o jeho výchove a výžive. Vzhľadom na okolnosti prípadu, a najmä potom na dlhodobý prístup a postoje matky, sa však obávam, že k takému šťastnému obratu nedôjde.

Dodávam preto pre všetky prípady, že sa matka ako účastník konania, ktorej návrhu nebolo vyhovené, môže obrátiť na Ústavný súd s ústavnou sťažnosťou proti rozsudku Krajského súdu v Brne a môže požiadať o odklad vykonateľnosti tohto rozhodnutia."

Reakcia Blesku na kritiku Benešovej

Blesk v reakcii na list Benešovej uviedol, že "prípad popisoval v prvom rade z hľadiska nevinného dieťaťa, ktoré je obeťou konfliktu rodičov. Navyše sme sa snažili opakovane kontaktovať otca Alexie, aby predostrel svoju verziu príbehu. K prípadu sme tiež vytlačili stanoviská rady odborníkov na túto problematiku, napríklad zo Združenia na ochranu ohrozených detí či z Fondu ohrozených detí, ale aj zo Sudcovské únie. Ďalej sme o stanovisko žiadali aj úrad ombudsmanky, ktorá sa k veci odmietla vyjadriť kvôli tomu, že ide o dieťa. Kauzu ale vraj sleduje," uzatvára český portál.